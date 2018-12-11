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  3. 11 Aralık 2018 17:18

Yüz binlerce Suriyeli ülkesine dönebilir

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, 2019'da 250 bin Suriyeli'nin Suriye'ye dönebileceğini açıkladı.

Yüz binlerce Suriyeli ülkesine dönebilir
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Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nden duyurulan son dakika haberine göre, 250 bin kadar Suriyeli mülteci 2019 yılında ülkesine dönebilir.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) tarafından açıklanan son dakika haberlerine göre, birçok Suriyelinin Şam rejimiyle belge ve barınmalarla ilgili problemlerle karşı karşıya kalırken 250 bine yakın Suriyeli mültecinin vatanına dönebileceği bildirildi.
BM Mülteciler Yüksek Komiserliği, Orta Doğu ve Kuzey Afrika Direktörü Amin Awad, 5.6 milyon mültecinin Türkiye, Lübnan, Ürdün, Mısır ve Irak gibi komşu ülkelerde kaldığını da sözlerine ekledi.

BMMYK'nın rakamlarına göre 37 bin mülteci ülkesine dönüş yaptı.

Awad, "2019 için 250 bin Suriyelinin dönüş yapacağını öngörüyoruz. Bu rakam, dönüşün önündeki engelleri kaldırmak için attığımız adımlara bağlı olarak artabilir ya da azalabilir." diye konuştu.

Vatan

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