2 ilde ekmeğe zam geldi! İşte yeni fiyatlar

Yeni asgari ücretin açıklanmasının ardından Ankara ve Nevşehir'de ekmeğe zam geldi.

2024 yılında geçerli olacak asgari ücret 17 bin 2 TL olarak belirlendi. Yeni asgari ücretin açıklanmasının ardından zam haberleri gelmeye başladı.

Ankara'da 1 Ocak 2024 tarihi itibariyle ekmeğe zam yapılacak. 210 gram ekmek 8 TL'den satılacak. 315 gram ekmek 12 TL, 420 gram ekmeğin fiyatı ise ise 16 TL'ye yükselecek.

NEVŞEHİR'DE EKMEĞE ZAM

Bir zam haberi de Nevşehir’den geldi. Kentte 6 lira 50 kuruştan satılan 200 gram ekmeğin fiyatı 7 lira 50 kuruşa yükseldi.



Edinilen bilgilere göre, artan maliyetler Nevşehir’de ekmek fiyatlarının da artmasına neden oldu. Buna göre, 1 Ocak 2024 Pazartesi gününden itibaren 200 gram ekmeğin satış fiyatı 7 lira 50 kuruşa yükseltildi. Yeni fiyat tarifesine göre Nevşehir simidi 6 liraya yükselirken, içli pide yapımı da 8 lira 50 kuruştan 10 liraya yükseldi.

Nevşehir’de 1 Ocak 2024 tarihi itibariyle ekmek ve simitler yeni fiyattan satılacak.