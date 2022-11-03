2023 yılı MTV ve trafik cezası ücretleri belli oldu

Ekim ayı enflasyon oranının açıklanmasıyla beraber Yeniden Değerleme Oranı (YOD) belli olurken trafik cezaları da bu oranla birlikte artacak.

2023 yılı yeniden değerleme oranı yüzde 123 çıktı. Böylelikle trafik cezalarına da rekor zam gelmiş olacak. Geçtiğimiz yıl yeniden değerleme oranı yüzde 36 olmuştu. Otomobil sahiplerini yakından ilgilendiren yeni trafik cezaları ne kadar olacak?

YENİ TRAFİK CEZALARI NE KADAR OLACAK?

Emniyet kemeri takmamanın cezası, 196 liradan 437 liraya, kırmızı ışıkta geçmenin cezası, 427 liradan 952 liraya çıkacak. Trafikte hız sınırını yüzde 10 ile yüzde 30 arasında aşan sürücülere 952 lira, yüzde 30 ile yüzde 50 arasında aşanlara bin 980 lira ve yüzde 50 aşanlara 4 bin 64 Lira ceza kesilecek. Alkollü araç kullanmanın cezası da 4 bin 64 lira ile 8 bin 190 lira arasında değişecek. Ruhsatsız araç kullanmanın cezası 166 liradan 370 liraya yükselecek. Seyir halinde cep telefonu ile konuşmanın cezası da 427 liradan 952 liraya yükselecek.

GÖZLER CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DA

Vergi Usul Kanunu uyarınca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, vergi ve harçlarda yeniden değerleme oranını yüzde 50 azaltma ve yüzde 50 artırma yetkisi bulunuyor. Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde ise Cumhurbaşkanının artırma yetkisi yüzde 50 olmakla birlikte, indirme yetkisi yüzde 80 düzeyinde. Cezalarda ise ilan edilen yeniden değerleme oranları değiştirilemiyor.