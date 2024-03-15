2024 yılı güncel açlık ve yoksulluk sınırı rakamları açıklandı

Türkiye'de başta temel gıda olmak üzere A'dan Z'ye devam eden zam yağmuru, yüksek enflasyon ve gelir adaletsizliği sorunuyla pek çok vatandaş ay sonunu getiremez hale gelirken 2024 yılının ikinci açlık ve yoksulluk verileri olan Şubat 2024 açık ve yoksulluk sınırı rakamları açıklandı.

Birleşik Metal-İş Araştırma Merkezi (BİSAM) 2024 Şubat ayına ilişkin 'açlık ve yoksulluk sınırı' verilerini açıkladı.

Buna göre şubat ayı itibarıyla, dört kişilik bir ailenin aylık mutfak harcamasını kapsayan açlık sınırı 16 bin 100 TL’ye; eğitim, sağlık, barınma, eğlence, ısınma ve ulaşım giderlerini kapsayan yoksulluk sınırı ise 55 bin 691 TL’ye ulaştı.

BİSAM’dan yapılan yazılı açıklamada, şubat ayında sağlıklı ve dengeli beslenmenin günlük maliyetinin ise 536 TL’ye çıktığı bildirildi.

Aylık gıda harcaması

Yetişkin bir erkeğin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için tüketmesi gereken gıdaların aylık karşılığı ise 4 bin 406 TL oldu.

Bu değer yetişkin bir kadın için 4 bin 261, 15-18 yaş bir genç için 4 bin 507, 4-6 yaş arası bir çocuk için ise 2 bin 926 TL olarak hesaplandı.

Açlık ve yoksulluk sınırı nasıl hesaplanıyor ?

4 Kişilik ailenin sağlıklı beslenmek için yapması gereken minimum aylık gıda harcaması açlık sınırı olarak belirlenmektedir. Bu verinin Hanehalkı tüketim harcamasına dağıtılması ile elde edilen veri ise bize yoksulluk sınırını vermektedir. Tüketim Harcama Kalıbı dikkate alınırken, tüm içecekler, tütün ve gıda harcamaları bir kalem olarak belirlenmiştir.

Yoksulluk sınırı hesaplanırken, TÜİK Hanehalkı Bütçe Anketi Tüketim Harcaması Araştırması 2016 yılı sonuçlarının, 3. yüzde 20’lik dilimin tüketim harcamaları dikkate alınmıştır. Söz konusu tüketim grubu Türkiye’de nüfusun yüzde 40 ila yüzde 60’ı arasındaki kesimidir. Yetişkin erkek ve kadınlar için 18-50 yaş grubu, 10-18 yaş grubu için erkek çocuk dikkate alınmıştır.