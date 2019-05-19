500T'de 3 saat susuz kalan yolcu bunu icat etti

İstanbul'da Tuzla-Topkapı arasında çalışan 76 duraklı 500T hat numaralı özel halk otobüsündeki yolculuğu sırasında üç saat susuz kaldıktan sonra aklına toplu taşıma araçlarına su otomatı koyma fikri gelen mucit Cengiz Tunca, bu fikrini geliştirerek cihazın projesini hazırlayıp ulusal ve uluslararası patentini aldı.

Cihazın prototipini İstanbul Teknik Üniversitesi'ne bağlı Teknokent'te hazırlatan ve teknik testlerin ardından üretime hazır hale getiren Tunca, cihazı Sumat markasıyla tescil ettirdi.

115 BİN NOKTAYA YERLEŞTİRİLECEK

Milliyet'te yer alan habere göre; Tunca'nın icat ettiği su otomatı, İstanbul'da belediye otobüsü, metrobüs, metro ve tramway vagonlarında 15 bin noktaya yerleştirilecek. Ayrıca cihazın daha büyük hacimli olan modeli başta yaya trafiğinin yoğun olduğu bölgeler olmak üzere şehrin tüm meydanlarına konulacak. Cihazın içinde 30 adet 33 cl'lik su bulunacak. Cihaz para yerine temaslı ödeme özelliği olan kredi kartı, cep telefonu ve İstanbul Kart ile çalışacak.

SU DAİMA SOĞUK KALACAK

Sumat'ın içinde soğutma sistemi olacağını belirten Tunca, şu bilgileri verdi: "Soğutma sistemi sayesinde otomat içindeki su daima soğuk kalacak. Cihaz hem soğutuculu olduğu için, hem de sirkülasyonu fazla olacağından, sıcakta kalmış sularda görülen plastik kokusu ve mantarlaşma meydana gelmeyecek. Su daha sağlıklı koşullarda tüketiciye ulaşacak. Fiyatı da piyasadaki diğer sulardan daha düşük olacak. Otomattaki su şişesi sayısı azalınca otobüs ve metroların ana duraklarına yerleştirilecek soğutuculu depolardan aktarma yapılacak."

ERGONOMİK TASARIM

Tunca, "Özellikle mesai öncesi ve sonrasında toplu taşıma araçlarında artan yolcu sayısı nedeniyle her hacim çok değerli oluyor. Otomat, fazla yer kaplamaması için minimum ölçekte tasarlandı. Otobüs, metrobüs, metro ve tramwaylara yerleştirilecek olan otomatın boyu 72, eni 30, derinliği 28 santimetre olacak" diye konuştu.

İSTİHDAM SAĞLAYACAK

Otomatlardaki stok takibinin online olarak şirket merkezinden takip edileceğini kaydeden Tunca, şunları söyledi: "Her Sumat'a yerleştirilecek sim kart ile stok takibi yapılacak. Cihaz ana bilgisayara bağlı olacak. Böylece, satın alınan her şişe su merkezden ve sahadaki görevlilerin cep terminallerinden görülecek. Su azalınca sahada çalışacak 400 kişilik ekip kendi bölgesindeki araçlara dolum yapacak. Belediyenin şirketi Hamidiye suları ile protokol imzaladık, Büyükşehir Belediyesi'nden karar çıkınca cihazların montajına başlayacağız."