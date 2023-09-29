7 ayın dibini gören altında düşüş sürecek mi ?

Altın fiyatları Mart 2023’ten bu yana en düşük seviyelerinde seyrederken uzmanlar düşüşün nedenini ve altında yeniden yükselişin görülüp görülmeyeceğini açıkladı.

Piyasalar, Fed’in sıkılaştırma konusunda nasıl bir yol haritası izleyeceğini görmek için daha fazla ABD verisini beklerken; gram altın ise %2’ye yakın yükselerek dünkü kayıplarını telafi arayışına girdi.

Çarşamba günü yaşanan sert düşüşte ABD’de açıklanan veriler etkili olmuştu. Buna göre ABD'de dayanıklı mal siparişleri ağustos ayında sürpriz bir şekilde artarak, işletmelerin ekipman harcamalarına yeniden ivme kazandırdığını gösterdi.

Bu durum ise geçtiğimiz hafta Fed Başkanı Powell’ın şahin söylemlerinin ardından "daha uzun süre daha yüksek faiz ortamı" beklentisini kuvvetlendirerek, ons altında ve dolayısı ile gram altında sert düşüşlerin yaşanmasına yol açtı.

Yatırımcılar, enflasyona ilişkin son durumu değerlendirmek üzere dikkatlerini ABD’de günün ilerleyen saatlerinde açıklanacak olan kişisel tüketim harcamaları verilerine çevirdi.

Altın fiyatları da yakından izlenen veriler öncesinde faizlerin daha uzun süre yüksek kalacağı beklentileriyle 7 ayın dip seviyesine yakın seyretti.

Altın fiyatlarında eylül ayında aylık kayıp yüzde 3,35 oldu. Değerli metal ayrıca bu ay şubattan bu yana en büyük aylık düşüşünü yaşadı.

ALTIN PİYASASINDA SON DURUM

Spot piyasalarda altın sabah saatlerinde 1870 dolar seviyesinin altına gerilese de sonrasında saat 13.00 itibarıyla yüzde 0,4 artışla 1873 dolardan fiyatlandı.

Gram altın aynı saatlerde 1651 liradan işlem gördü. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2 bin 767 liradan, Cumhuriyet altını 11 bin 387 liradan satıldı.

Altın fiyatları böylece ons tarafında bu ay neredeyse yüzde 4’lük bir düşüş yaşamış oldu. Dolar ve 10 yıllık Hazine tahvil getirileri üçüncü çeyrekte son bir yılın en sert artışını yaşarken artan faiz oranlarının uzun süre yüksek kalacağı beklentisi değerli metali baskıladı.

UZMANLAR NE DİYOR?

City Index’in kıdemli analistlerinden Matt Simpson, altının 1900 doların üzerine çıkması için doların ve tahvil getirilerinin zayıflaması gerektiğini, bunun da özellikle zayıf enflasyon setiyle ve şahin Fed tahminlerinin azalmasıyla mümkün olabileceğini belirtti. Simpson şu anda bunun pek olası görünmediğini söyledi.

ABC Refinery’nin kurumsal piyasalar birimi başkanı Nicholas Frappell ise altın piyasasının Fed’in faiz oranlarında daha uzun bir süre yüksek seviye için verdiği mesajı benimsediğini belirtti.

InProved analisti Hugo Pascal da dayanıklı tüketim mallarına yönelik verilerin beklenenden daha yüksek gelmesinin ABD 10 yıllık hazine getirilerinde ve doların yükselişinde etkili olduğunu belirtti.