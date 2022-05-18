9 yıl sonra bir ilk: Bakan Nebati Mısır'a gidiyor

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 1 Haziran'da Mısır'da resmi temaslarda bulunacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati 1 Haziran'da Mısır'a gidiyor.

Sabah gazetesinin haberine göre yapılacak olan bu ziyaret 9 yıl aranın ardından Mısır'a ilk Bakan ziyareti olması nedeniyle önem arz ediyor.

İki ülke arasında "normalleşme" adımları kapsamında ilk üst düzey hamle geçen sene eylül ayında yapılmıştı. Dışişleri Bakan Yardımcıları başkanlığındaki heyetler arasında yapılan görüşme sonrası, "normalleşme için ilave adımların atılması" mesajı verilmişti.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Taraflar, ele alınan konularda ilerleme sağlanmasına ve ilişkilerin normalleştirilmesini teminen ilave adımlar atılmasına ilişkin arzularını teyit etmiş, istişarelerin sürdürülmesinde mutabık kalmışlardır" ifadeleri kullanılmıştı.