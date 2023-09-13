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ABD'de kritik enflasyon verisi açıklandı!

ABD'de kritik enflasyon verisi açıklandı!
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ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ağustos ayında yıllık bazda tahminleri aştı.

Açıklanan veriye göre, ABD'de ağustos ayında yıllık enflasyon yüzde 3,7 artış gösterdi.

Temmuz ayında yıllık artış yüzde 3,2 seviyesinde gerçekleşirken, piyasanın ağustos ayına yönelik yıllık artış beklentisi ise yüzde 3,6 seviyesindeydi.

Öte yandan, ağustos ayında enflasyon aylık bazda yüzde 0,6 arttı. Piyasanın aylık artış beklentisi de yüzde 0,6 seviyesindeydi.

Fed’in faiz kararlarında oldukça sık bahsettiği Çekirdek TÜFE ise aylık bazda beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Buna göre çekirdek TÜFE'deki aylık artış yüzde 0,2'lik beklentiye karşı yüzde 0,3 seviyesinde gerçekleşti.

Çekirdek TÜFE'deki yıllık artış ise yüzde 4,3 seviyesinde beklentilere paralel gerçekleşti.

 

Etiketler abd amerika enflasyon amerika'da enflasyon
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