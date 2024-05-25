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  5. Galatasaray başkanını seçiyor: İşte ilk sonuçlar

Galatasaray başkanını seçiyor: İşte ilk sonuçlar

Galatasaray başkanını seçiyor: İşte ilk sonuçlar
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Galatasaray Kulübünün olağan seçimli genel kurulunda oy verme işlemi sona erdi.

Galatasaray'ın olağan genel kurulunda Dursun Özbek ile Süheyl Batum, başkanlık için yarışıyor.

Sarı-kırmızılı kulübün 104. dönem yönetiminin belirleneceği genel kurul, Galatasaray Lisesi'nde yapılıyor. Yeterli çoğunluğun aranmadığı genel kurulda, saat 11.00'de başlayan oy verme işlemi tamamlandı.

Yaklaşık 10 bin üyenin oy kullanma hakkının bulunduğu genel kurulda sandıkların kapanmasının ardından sayıma geçildi.

İlk sonuçlar geldi

Birinci sandıkta başkan adaylarından Dursun Özbek'e 157, Süheyl Batum'a 36 oy çıktı. İkinci sandıkta ise Özbek'e 173, Batum'a da 32 oy verildi.

Kongrede ilk iki sandık sonucunda toplamda Dursun Özbek 330, Süheyl Batum ise 68 oy aldı.

Bu arada genel kurulda oy kullanan üye sayısı 4 bin 415 olarak açıklandı.

 

AA

Etiketler Galatasaray Galatasaray süheyl batum dursun özbek
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