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ABD'nin büyüme rakamları açıklandı

ABD'nin büyüme rakamları açıklandı
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Piyasaların merakla beklediği ABD büyüme verisi açıklandı. ABD ekonomisi 4'üncü çeyrekte yüzde 2,9 oranında büyüme kaydetti.

Piyasaların merakla beklediği kritik ABD büyüme verisi açıklandı. ABD ekonomisi 2022 yılının son çeyreğinde yüzde 2,9 oranında büyüme kaydetti. Beklentiler ise yüzde 2,8 seviyesindeydi.

ABD Büyüme verisiyle birlikte Fed'in faiz artırım hızı ve sürecine yönelik değişimler olması beklentileri de yükseldi. ABD'de açıklanan son iki enflasyon verisinin olumlu gelmesi faiz artırım hızı ve söylemlerde değişikliğe neden olması bekleniyor.

TAHVİL FAİZİ YÜKSELDİ

ABD'de GSYH verileri sonrası 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3,505 seviyesine yükseldi.

Etiketler abd büyüme verisi büyüme rakamları
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