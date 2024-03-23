AK Partili isim emeklilerle ilgili düzenleme için tarih verdi

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, emeklilerle ilgili düzenleme için tarih verdi.

Ocak 2024 döneminde emekli maaşı zammı yüzde 11,68'lik ek zam ile yüzde 49,25'e yükseldi. En düşük emekli maaşı 10 bin liraya yükseldi. Emekli ikramiyesi de 3 bin TL oldu. Son olarak banka promosyonu yüzde 166 artışla 8-12 bin TL bandına yükseldi. Öte yandan emeklilerin giderlerini azaltıcı ve gelirlerini artıracak yeni düzenlemeler geliyor.

Emeklilere yönelik düzenlemeler hakkında konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Birçok alanda emeklilerimizin giderlerini azaltıcı, gelirlerini artırıcı ve alım gücünü yükseltici yaklaşımı da 2024'te göz önünde bulundurup düzenlemeler düşünüyoruz" dedi.

ERDOĞAN'I DİKKATLE DİNLEYELİM

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük Ankara mitingi öncesi açıklamalarda bulunan Akbaşoğlu emeklilere yönelik düzenlemeler için, "Bugün ve yarın Cumhurbaşkanımızı dikkatle dinleyelim" dedi.

Akbaşoğlu açıklamalarının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Dün Çankırı'da muhteşem bir kalabalık vardı. Bugün de büyük Ankara mitingindeyiz. Buradan da Cumhurbaşkanımız ulusal ve uluslararası önemli mesajlar verecek.

"ÖZEL BANKALAR DA İNİSİYATİF ALMALI"

Emekliler bizim başımızın tacı. Çalışanlar başımızın tacı. Üreten ve Türkiye'yi büyüten çalışan kesim söz konusu ve emekli olarak primlerle orantılı karşılığın alan 16 milyon emekli insanımız var. 2024'ü biz emekliler yılı ilan etmiştik. Bu konuda düzenleme yapıldı. Bu düzenleme ile emeklilerimizin beklentileri var. Bu durumların değerlendirilmesine ilişkin talepleri ve yansıdı. Biz bugüne kadar duyarsız kalmadık, kalmayacağız. Enflasyona ezdirmeyeceğiz. Çalışma ve Maliye Bakanlığımız çalışmalarını hep yaptılar. Promosyon düzenlemesi de yapıldı. Özel bankaların da inisiyatif alması gerekli.

EMEKLİLER İÇİN YENİ DÜZENLEME GELİYOR

Birçok alanda emeklilerimizin giderlerini azaltıcı, gelirlerini artırıcı ve alım gücünü yükseltici yaklaşımı da 2024'te göz önünde bulundurup düzenlemeler düşünüyoruz. Bu konuda çalışmaları Bakanlıklarımız ifa ediyorlar. Bugün Cumhurbaşkanımız bu konudaki duyarlılığını, talepleri her zaman dikkate alarak siyaset yapar. Bu manada inşallah bu mitingle Cumhurbaşkanımız bugün de yarın da dikkatli dinleyelim. Haziran sonu temmuz başında emeklilerle ilgili düzenlemeleri mutlaka yapacağız. Talepleri dikkate alarak çalışmalar yapacağız."