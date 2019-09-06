  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. 06 Eylül 2019 15:27

Alibaba'dan 2 milyar dolarlık satın alma

E-ticaret sitesi Alibaba, Çin merkezli internet teknoloji şirketi NetEase’in bir kolu olan Koala’yı 2 milyar dolara satın alacağını duyurdu. Koala, giyim, elektronik ve spor aksesuarı ürünleri satıyor.

Alibaba'dan 2 milyar dolarlık satın alma
A+ A-

CNBC'nin haberine göre, Alibaba Ceo’su Daniel Zhang, satışın Çin’in gelecekteki e-ticaret pazarıyla alakalı güven ortamı oluşturduğunu belirterek Koala ile servis ve deneyimlerini geliştireceklerini söyledi.
Dijital pazarlama, medya ve ticaret ile ilgili fikir ve eğilimler sağlayan yan pazar araştırma şirketi eMarketer, Haziran ayında yaptığı araştırmayla dünyanın en büyük e-ticaret pazarına sahip olan Çin’in 2019 yılında ABD’den üç kat daha fazla satış yaparak 1 trilyon 935 milyar dolara ulaşacağını öngörüyor.

 

DHA

alibaba , koala , netease
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM