Altın ne zaman coşacak? İslam Memiş yeni rekor serisi için tarih verdi

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın yatırımcılarına uyarıda bulundu. Memiş, ''Ekim itibarıyla 2000 üzerinde hızlı ataklar öncesi buraları değerlendirmek gerekiyor'' ifadelerini kullandı.

2023'te yatırımcısının yüzünü güldüren altın son günlerde düşüşe geçti. Güne yatay seyirle başlayan gram altın 1.657 liradan, çeyrek altın 2.799 liradan, cumhuriyet altını ise 11.516 liradan işlem görüyor.

GRAM ALTINDA YENİ REKOR İÇİN TARİH VERDİ!

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş gram altında yeni rekor için tarih verdi.

Uzman isim açıklamasına ons altın ile başladı:

"Ons altın tarafındaki baskılanma da geriledi. 1890 dolar destek seviyesi çalışacak gibi. 1902'ye kadar geriledi, aşağıda 1890 dolar seviyesi var. Bu geri çekilmeler dolar üzerinden veya euro üzerinden parite yapacak yatırımcılara fırsat sunuyor. 1890'lu seviyeler kalıcı olmayacaktır. Ekim itibarıyla 2000 üzerinde hızlı ataklar öncesi buraları değerlendirmek gerekiyor. Ekimde 2150'yi görebiliriz. Yılın son çeyreği için hazırlık yapanlar bu düşüşleri değerlendirmeli. Bu gerilemenin sebebi dolar endeksidir ve bu düşüşler kalıcı değildir.

GRAM ALTIN ALMAYI YA DA BOZDURMAYI DÜŞÜNENLER DİKKAT!

Gram altın alacak kişiler ile bozdurmayı düşünenleri uyar Memiş açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Uzman isim açıklamasına şu ifadeleri kullandı:

"Ons altın tarafındaki baskılanma da geriledi. 1890 dolar destek seviyesi çalışacak gibi. 1902'ye kadar geriledi, aşağıda 1890 dolar seviyesi var. Bu geri çekilmeler dolar üzerinden veya euro üzerinden parite yapacak yatırımcılara fırsat sunuyor. 1890'lu seviyeler kalıcı olmayacaktır. Ekim itibarıyla 2000 üzerinde hızlı ataklar öncesi buraları değerlendirmek gerekiyor. Ekimde 2150'yi görebiliriz. Yılın son çeyreği için hazırlık yapanlar bu düşüşleri değerlendirmeli. Bu gerilemenin sebebi dolar endeksidir ve bu düşüşler kalıcı değildir. Gram altın TL ekran ve internet tarafında en az 50 liralık makas olacaktır. Talep ne kadar oluşursa makas aralığı bir o kadar açılacaktır. Sanalda altın yatırımı yapan arkadaşlar da bankacılık uygulamasından makas aralıklarına bakabilir. Gram altın TL'de serbest piyasalarda 1751 lira görüldü. Gram altın TL'de fiyat farklılığı oluştuğu için 1700 altında fiziki tarafta bir işlem beklemiyorum. Sanal ortamda olabilir 1660 ama fiziki tarafta 1700 altında rakamlar beklemiyorum. Ekim ayı itibarıyla gram altında 1800'lü rakamları konuşacağız. 1820, 1880 TL rakamları oluşacaktır."