Altının kilosu 513 bin 750 liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 513 bin 750 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 500 bin 350 lirayı, en yüksek ise 514 bin 100 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,3 artarak 513 bin 750 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 613 milyon 893 bin 755,75 lira, işlem miktarı ise 1.219,07 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 655 milyon 618 bin 565,79 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Atanur Kuyumculuk, Golden Global Yatırım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: