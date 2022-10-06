Analistler dolar için yeni ''ralli'' tahmini!

ABD Merkez Bankası'nın faiz kararları sonrasında tüm dünyadaki para birimleri karşısında yükselişini hızlandıran dolar kuru için analistler rallinin devam etmesini beklediklerini açıkladı.

Analistler 2022 yılı boyunca yaklaşık %18 yükselen dolar endeksinde gerçekleşen rallinin 2023 yılına kadar devam etmesini beklediklerini açıkladı.

Son 20 ylın en yüksek seviyelerine yakın seyreden dolar endeksi dünya genelinde tüm ekonomileri etkilemesi sebebiyle küresel piyasalar tarafından yakından takip ediliyor.

Dolar endeksi, yeni günde hafif satıcılı bir seyir izleyerek 111 seviyesinden işlem görüyor.

Dolar/TL, yeni günde saat 10:15 itibarıyla yüzde yüzde 0,23 düşüşle 18,5849 seviyesinden işlem görüyor.

Euro/dolar ise, son 20 yılın en düşük seviyesi olan 0,9528 seviyesinden sonra başladığı toparlanma çabasıyla yeni günde de yükselişini sürdürüyor ve yüzde 0,23 artışla 0,9908 seviyesinden işlem görüyor.

Sterlin/dolar ise İngilterenin mali paketi açıklaması sonrasında en düşük seviyesi olan 1,0327 seviyesinden tepki alarak 1,1336 seviyesinde dengelenerek işlem görüyor.

Doların yükselişinin altında Fed'in bu yıl faiz oranlarını 300 baz puan artırması, gelecek dönemlerde daha fazla faiz artışı beklentisi ve güvenli liman para birimi olarak oynadığı rol yatıyor.

Reuters'in döviz stratejistleriyle yaptığı bir anket üzerindeki görüşlere göre, halihazırda parlak bir yıl geçiren doların yükselişinin 2023 yılına kadar devam etmesinin beklendiğini belirtiliyor.

Reuters'in 30 Eylül-5 Ekim tarihleri arasında yaptığı ankete katılan 55 analistin 47'si doların, diğer güçlü döviz birimlerine karşı güçlenişinin henüz doyum noktasına ulaşmadığı fikrinde olduğunu belirtti.

Monex Europe FX analiz başkanı Simon Harvey, dolarda pivot noktalarını aramaya başlamak için çok erken olduğunu söyleyerek kısa vadede hala dolarda yükseliş beklediklerini vurguladı.

Potansiyel olarak ABD ekonomisinin Fed'in politikasını kısıtlayıcı bir duruma gelene kadar da büyük bir dönüm noktası görmediklerini sözlerine ekledi.

Ankete göre analistler, bu yıl düşüş gösteren başlıca para birimlerinin neredeyse tamamının (G10'daki sekiz para birimi) önümüzdeki dönemlerde de dolar karşısında zorlanabileceklerini belirtti.