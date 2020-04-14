Atatürk Havalimanı'nda 4 milyar TL çöp oldu!

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, koronavirüs salgını için Atatürk Havalimanı'na inşa edilmeye başlanan sahra hastanesine tepkiler büyüyor.

İnşaatın bugün çekilen fotoğrafları, hastanenin 1.7/3.5 sağ ve sol pistlerinin tam ortasına konumlandırıldığını ve iki pistin de kırılarak kalıcı bir şekilde kullanılmaz hale getirdiği net bir şekilde ortaya koydu.

CHP’Lİ KARABAT: PİSTLER KIRILDI, 2 MİLYAR DOLAR ÇÖP OLDU!

Sözcü'den Yusuf Demir'in haberine göre, CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, havalimanında yapımına başlanan pandemi hastanesinin yerinin çok yanlış seçildiğini belirterek, “İki pist kullanılamaz hale geldi. Bunun maliyeti 2 milyar dolar” dedi.

“Atatürk Havalimanı'na hastane inşa edilecek” denildiğinde herkesin aklına 325 bin metrekarelik terminal binası gelmişti” diyen Karabat, sözlerini şöyle sürdürdü.

* Ne de olsa ısıtma soğutma, havalandırma, sıcak su, kanalizasyon dahil altyapısı tamam, ayrıca 8 bin 500 araçlık otoparkı ve 13 bin kişiye yemek çıkarabilecek kapasitede bir mutfağı bulunan bir bina söz konusu. Belediye otobüsleri ve metroyla ulaşım imkanı da var.

* Ancak halihazırda binanın içinde hiçbir şey yapılmıyor. İnşaata başlanan yerin terminalin tersine hiçbir altyapısı bulunmuyor. Girişi çıkışı da yok. Bu nedenle iş makinelerinin girip çıkabilmesi için dış duvarı yıkıldı. Dahası söz konusu noktaya halihazırda bir toplu ulaşım bağlantısı da yok.

VURAL: MİLLETİN VERGİSİYLE YAPILMIŞ BİR YATIRIMDI, DEĞERLENDİRİLMELİYDİ

Pistin kendi bakanlığı döneminde tamamlandığını belirten eski Ulaştırma Bakanı Oktay Vural ise şu değerlendirmeyi yaptı:

* Bu pistler vergilerle yapılmış bir yatırımdır. Hastane yapılınca bu iki pistin kullanılması mümkün değil. Böyle bir hastanenin kalıcı bir şekilde hizmet vermesi planlanmışsa, bu pistlerin de kullanılabileceği şekilde, kargo binasının bulunduğu A apronu gibi bir başka noktada yapılması değerlendirilebilirdi.

* Bu şekilde Sayın Bakan’ın 7 Nisan'da yaptığı açıklamada, hem ambulans uçakları hem iller ve yurt dışı transfer açısından da kullanılacağına dair açıklaması karşılık bulurdu. Alternatifleri ortaya koyan bir fizibilite olması lazımdır. Yedek havalimanı olarak kullanılabilirdi. İhtiyaç halinde bu pistler kullanılabilirdi.

“İKİ PİSTİN BİRDEN DEVRE DIŞI BIRAKILMASI ANLAŞILIR GİBİ DEĞİL”

Sözcü'ye konuşan eski Sivil Havacılık Genel Müdür Yardımcısı Oktay Erdağı, “Mevcut iki pistin birden devre dışı bırakılması anlaşılabilir gibi değildir. Uluslararası havacılık kuralları gereği hiçbir değerlendirme yapılmadan hastane yapmaktan daha çok Atatürk Havalimanını kapatmaya ve yok etmeye yönelik bir çalışma yapıldığı anlaşılıyor” dedi.

“SABİHA GÖKÇEN’E 10 YILDIR BİR PİST YAPAMADIK”

Pist yapmanın çok zor bir süreç ve maliyet gerektirdiğini vurgulayan Erdağı, “Sabiha Gökçen Havalimanı'na 10 yıldır yeni bir pist yapılamadı. Bu pistin arazi hariç 1 milyar TL altyapı, 500 milyon TL pist ve keşif artışlarıyla birlikte en az 2 milyar TL'ye mal olacağı anlaşılmaktadır. Durum buyken Atatürk Havalimanı’nda arazi hariç iki pist için yaklaşık 4 milyar TL'nin çöpe atılmasını anlamak mümkün değildir” şeklinde konuştu.

HAVASEN: PİSTLERİN KATLEDİLMESİ MANTIKLI DEĞİL

HAVASEN Genel Başkanı Kaptan Pilot Seçkin Konak ise, “Hastane, mevcut binalarda daha hızlı inşa edilebilecekken neden yapılmadı sorusunun cevabını hiçbirimiz bulamıyoruz. Hastane için hazır yapılar varken pistlerin katledilmesi mantıklı bir çözüm değildir” diye konuştu.

“İŞ JETİ SEKTÖRÜ İÇİN İDEAL DURUMDA”

“Atatürk Havalimanı ve pistler; var olan ve tekrar yapılması için çok fazla para harcanması gereken değerler” diyen Konak, şunları söyledi:

* Halihazırda devlet uçakları da kullanıyor bu meydanı, kargo orada, iş adamlarının uçakları orada… Birçok büyük şehirde, şehir içinde kalmış bu tür meydanlar var ve işletiliyor.

* Kapasite olarak özellikle iş jeti trafiği için ideal bir durumda. Kullanılmaya devam edilebilir ve hazır pistlerin muhafazası da sağlanabilirdi. Meydanın şehir içinde aktif kalması ve havacılığa meraklı olanlar için yeniden düzenlenmesi yani pistleri muhafaza ederek bir kısmı park alanı olabilecek şekilde düzenlenebilir.

CEVAP BEKLEYEN SORULAR

DİĞER BOŞ ALANLAR NEDEN KULLANILMADI?: Atatürk Havalimanı 11 milyon 650 bin metrekare arazisiyle dünyadaki metropoller arasında şehir içerisindeki en büyük araziye sahip. Meydandaki boş araziler neden kullanılmadı?

HASTALAR GÜRÜLTÜYE NASIL DAYANACAK? Üçüncü pist kullanılıyor. Yoğun bakımdaki hastalar, hastanenin hemen yanı başındaki pistten kalkan uçakların gürültüsüne nasıl dayanacak?

ACİL DURUMLARDA NE OLACAK? İstanbul Havalimanı'nın açılmasından sonra yaşanan olaylar hala Atatürk Havalimanı'na ihtiyaç olduğunu gösterdi. Meteorolojik zorluklar, yoğun kar, şiddetli rüzgar veya olası kaza durumunda ne olacak?

SHGM DEĞERLENDİRME YAPTI MI? Hastanenin kullanılmaya devam edilecek 0.5-2.3 pistine çok yakın olması nedeniyle bu piste mania oluşturabilecek seyrüsefer cihazlarını da etkileyecektir. SHGM tarafından değerlendirilme yapıldı mı?

DEPREMDE BİNLERCE HAYAT TEHLİKEYE GİRMEYECEK Mİ? Beklenen İstanbul depreminde, şehrin merkezindeki bu pistler binlerce insanın hayatını kurtarabileceği düşünüldü mü?