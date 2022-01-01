AVM ve marketlerde yeni dönem başlıyor

Ücretli poşet uygulamasının ardından kâğıt, plastik ve metal kullanılarak yapılan ambalajlar için Depozito Sistemi yeni yıl ile birlikte yürürlüğe giriyor.

'Ücretli poşet' uygulamasının ardından bugün itibariyle ambalajlar için Depozito Sistemi devreye girdi.

Bugün konuyla ilgili bir haber yayımlayan AK Parti iktidarına yakın yayın organo Sabah bazı ürün gruplarının depozito ücretlerinin belirlendiği iddia etmişti. Ancak Sabah'ın açıkladığı ücretlere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yalanlama geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Depozito yönetim sistemi dahilinde uygulanacak "depozito ücretleri" ayrıca ilan edilecek" ifadeleri kullanıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yalanlama geldi. "Uygulanacak depozito ücretlerine ilişkin yanlış bilgilerin aktarıldığı görülmüştür" ifadeleri kullanılan açıklamada, "Diğer taraftan, depozito yönetim sistemi dahilinde uygulanacak "depozito ücretleri" ayrıca ilan edilerek duyurulacak olup ulusal basına yansıyan ve "depozito ücreti" olarak lanse edilen ücretler, depozito ücreti olmayıp 2022 yılında yukarıda anılan ürün gruplarını piyasaya sürenlerden/ithalatcılardan tahsil edilecek "geri kazanım katılım payı" tutarlarıdır" denildi.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Ulusal basına yansıyan haberlerde bugün itibarıyla kağıt, plastik ve metal kullanılarak yapılan ambalajlar için depozito sisteminin devreye girdiğinden bahisle, uygulanacak depozito ücretlerine ilişkin yanlış bilgilerin aktarıldığı görülmüştür.

Söz konusu haberlerin 31 Aralık 2021 tarih ve 31706 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Alınacak Geri Kazanım Katılım Payı Tutarlarına ilişkin Tebliğ (2022/1)"den esinlenerek hazırlandığı düşünülmektedir.

Geri Kazanım Katılım Payı uygulaması, 2020 yılından bu yana uygulanmakta olup Çevre Kanunu'nun Ek Madde 11'de yer alan "Yurt içinde piyasaya arz edilen bu Kanunun ek-1 sayılı listesinde yer alan ürünlerden poşetler için satış noktalarından, diğer ürünler için piyasaya süren/ithalatçılardan bu listede belirtilen tutarda geri kazanım katılım payı tahsil edilir..." hükmü gereğince uygulama kapsamında lastik, akümülatör, pil, madeni yağ, bitkisel yağ, ilaç, elektrikli ve elektronik eşya ile içecek ambalajı dahil tüm ambalajları piyasaya sürenlerden veya ithalatçılarından tahsil edilmektedir.

Diğer yandan ulusal ölçekli ve zorunlu olarak uygulanacak olan depozito yönetim sisteminin kurulması ve işletilmesine yönelik altyapı hazırlıkları Türkiye Çevre Ajansı tarafından yürütülmektedir. Türkiye Çevre Ajansı tarafından hazırlıkları sürdürülen ve 2022 yılında hayata geçirilecek olan uygulamanın ilk aşamasında, yani 2022 yılı Ocak ayından itibaren bu sisteme dahil edilecek ambalajlara yönelik standartların belirlenmesi ve bu standartlara uygun ambalajların kayıt altına alınması işlemleri başlayacaktır. Nitekim Türkiye Çevre Ajansı tarafından "tuca.gov.tr" web sitesinde yayımlanan duyuru ile Depozito Bilgi Sisteminde firma kayıtlarının başladığı ilan edilerek bu süreç işletilmiştir.

Diğer taraftan, depozito yönetim sistemi dahilinde uygulanacak "depozito ücretleri" ayrıca ilan edilerek duyurulacak olup ulusal basına yansıyan ve "depozito ücreti" olarak lanse edilen ücretler, depozito ücreti olmayıp 2022 yılında yukarıda anılan ürün gruplarını piyasaya sürenlerden/ithalatcılardan tahsil edilecek "geri kazanım katılım payı" tutarlarıdır. Vatandaşlarımızın sisteme doğrudan katılımlarına yönelik ambalajlı ürünleri depozitolu olarak almaları, boş ambalajları iade noktalarına vermelerine ilişkin süreçler de Türkiye Çevre Ajansı tarafından hazırlanacak düzenlemelerle ilgili taraflara ayrıca duyurulacaktır.

Bu doğrultuda; sistemde yer alacak ambalajların yeni standartlara uygun olarak üretimi ve kullanımı ile depozito iade noktalarını oluşturmaya ve vatandaşlarımız' depozito sistemiyle tanıştırmaya yönelik faaliyetler, 1 Ocak 2022 tarihi itibarıyla başlatılmış olmakla beraber ürünlerin satın alımı asamasına depozito ücreti tahsili ve bos ambalajların geri getirilmesine istinaden de depozito ücretlerinin iadesi süreci henüz başlamamıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

İşte Sabah gazetesinde yer alan o liste:

PLASTİK AMBALAJ:

İçecek ambalajları (0,33 litreye kadar): 1.48

İçecek ambalajları (0,3301-0,75 litre arası): 2.8

İçecek ambalajları (0,7501-1,5 litre arası): 4.3

İçecek ambalajları (0,501 litre üzeri): 5.8 METAL AMBALAJ:

İçecek ambalajları: 4.3

KOMPOZİT AMBALAJ:

Kağıt-karton ağırlıklı kompozit içecek ambalajı (0,25 litreye kadar): 1.48

Kağıt-karton ağırlıklı kompozit içecek ambalajı (0,2501-0,5 litre arası): 2.8

Kağıt-karton ağırlıklı kompozit içecek ambalajı (0,501 litre üzeri): 5.8

CAM AMBALAJ

İçecek ambalajları (0,25 litreye kadar): 1.48

İçecek ambalajları (0,2501-0,5 litre arası): 2.8

İçecek ambalajları (0,501-1 litre arası): 4.3

İçecek ambalajları (1,01- 5 litre arası): 7

İçecek ambalajları (5,01 litre üzeri): 14.8

AHŞAP AMBALAJ: 14.8

(Kaynak)