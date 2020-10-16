Bakan Albayrak: 10 milyar TL'lik destek paketini devreye alıyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Bacasız sanayimiz turizm sektörünün yanındayız! Turizm sektöründe, pandeminin etkilerini azaltmak, üretim ve istihdamın korunmasını desteklemek için 10 milyar TL’lik destek paketini devreye alıyoruz. KGF kefaleti ile kullandırılacak kredi paketi sektörümüze hayırlı uğurlu olsun." açıklamasını yaptı.

Turistik işletmelere 10 milyar TL'lik kredi paketi