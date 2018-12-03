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  3. 03 Aralık 2018 10:52

Bakan Albayrak'tan enflasyon rakamlarına ilk yorum

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kasım ayı enflasyon rakamlarına ilişkin, ''Bu tablo enflasyonda düşüşün güçlü bir göstergesidir'' dedi.

Bakan Albayrak'tan enflasyon rakamlarına ilk yorum
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kasım ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi. 

Albayrak, "Bu tablo enflasyonda düşüşün güçlü bir şekilde başladığını ve bu düşüş eğiliminin süreceğini göstermekte. Kasım rakamları atılan adımların ve enflasyonla topyekün mücadele mücadele programının başarısını ortaya koymuştur" ifadelerini kullandı.

“Dengelenme süreci kur ve faizlerden sonra enflasyon rakamlarında da etkisini göstermeye başlamıştır” diyen Albayrak şöyle devam etti:

“Fiyatlardaki köpüğün ortadan kalkmaya başladığı bu süreci, para ve maliye politikalarımızdaki güçlü duruş ile desteklemeye devam ediyoruz. Dengelenme süreci etkisini aralık ayında da gösterecek; YEP’teki 2018 hedefimizi yakalayacağımızı öngörüyoruz.”

Albayrak, 2019’da özellikle Cumhurbaşkanlığı sisteminin sağladığı güçlü koordinasyon ile tüm bakanlıklarla birlikte enflasyonla mücadelede başlatılan yapısal reformları daha da ileri taşıyacaklarını belirtti.

Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandıKasım ayı enflasyon rakamları açıklandı

 

berat albayrak
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