Bakan Albayrak'tan enflasyon ve işsizlik açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2020 yılında enflasyonun yüzde 8.5 olacağını açıkladı. Bakan Albayrak mali disiplinin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtirken dengelemede iyi bir noktaya gelindiğini de söyledi.

İşte Bakan Albayrak'ın açıklamaları:

-2019'da işsizlik oranının yüzde 12,9 olması tahmin ediliyor.

-Enflasyon 2020'de yüzde 8,5, 2021'de yüzde 6, 2022'de 4,9 olacak.

-Özelleştirmede halka arz dahil olmak üzere alternatif modellerle devam edeceğiz.

-Bankacılık sektörünün sermaye yapısı riskleri rahatlıkla yönetebilecek seviyede.

-2020'de mali disiplin kararlılıkla devam edecek 2019-2021 dönemini kapsayan yeni ekonomi programında belirlediğimiz dengelenme hedeflerinden çok daha iyi bir noktaya geldik.

-İvme finansman paketiyle 33 miyar lira kredi firmaların imkanına sunuldu.

-2019 sonu itibarıyla bütçe açığının GSYH'ye oranını %3'ün altında tutmayı hedefliyoruz.

- Halk Bankasınca esnaf ve sanatkarlara kullandırılacak kredi için 2020 yılı bütçesinde 2,2 milyar lira ödenek öngörülüyor.

-Hazine destekli kredi garanti uygulamasında kefalet hacmi kasım itibarıyla 320 milyar liraya, kredi hacmi 367 milyar liraya ulaştı.

-Girişim sermayesi fonlarına önümüzdeki 5 yıllık dönem içerisinde 2 milyar lira tutarında kaynak aktarmayı hedefliyoruz.