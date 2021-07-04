Bakan Bilgin'den kısa çalışma ödeneği açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 30 Haziran itibariyle sona eren kısa çalışma ödeneğinin 5 Temmuz'dan itibaren hesaplara yatırılacağını açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Haziran ayına ilişkin Kısa Çalışma ve İşsizlik Ödeneği ödemelerinin 5 Temmuz'da hesaplara yatırılacağını duyurdu.

Ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan veya hatalı olan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını vurgulayan Bakan Bilgin, “Kısa Çalışma ve İşsizlik Ödeneği ödemeleri 5 Temmuz Pazartesi günü hesaplara yatırılacak” açıklamasını yaptı.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ SONA ERDİ

Öte yandan kısa çalışma ödeneği 30 Haziran 2021 itibariyle sona erdi. Kısa çalışma ödeneği ile birlikte, koronavirüs döneminde istihdamın zarar görmesinin önüne geçmek amaçlı uygulanmaya koyulan nakdi ücret desteği ve işten çıkarma yasağı da sona erdi.

Pandemi döneminde istihdam kaybını önlemek amacıyla Nisan 2020’de başlatılan kısa çalışma ödeneği uygulaması 31 Mart’ta sona ermişti. Sonrasında düzenleme 30 Haziran tarihine kadar uzatılmıştı. Kısa çalışma ödeneğinden 3 milyondan fazla çalışan faydalanıyordu.