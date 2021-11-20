Bakan Dönmez'den doğal gaz açıklaması: ''Adım adım ilerliyoruz''

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, ''Türkali-2 kuyusu Rezervuar-1 testi günlük 650 bin m3'e yükselen akışla devam ediyor. Karadeniz gazında 2023 hedefimiz açık ve net. Adım adım ilerliyoruz.'' dedi.

Türkiye'nin denizlerdeki petrol ve Doğal Gaz aramaları son sürat devam ediyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez son gelişmelere ilişkin olarak önemli bir tweet paylaştı.

Bakan Dönmez 28 Temmuz 2021, Türkali-2 kuyusu Rezervuar-2 & Rezervuar-3 testi başarıyla tamamlandı.

20 Kasım 2021, Türkali-2 kuyusu Rezervuar-1 testi günlük 650 bin m3'e yükselen akışla devam ediyor. Karadeniz gazında 2023 hedefimiz açık ve net. Adım adım ilerliyoruz." açıklamasında bulundu.

TOPLAM REZERV 540 MİLYAR METREKÜP

Türkiye'nin Karadeniz'de keşfettiği doğal gazda toplam rezerv 540 milyar metreküp olarak açıklandı. Karadeniz'de bulunan doğal gazın 2023'te şebekeye bağlanması bekleniyor. Denizden çekilecek boru hattını ise İtalyan şirket Saipem yapacak.