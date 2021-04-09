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Bakan Kurum: ''Artık sahillerimize iskele kurulamayacak''

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ''Artık kıyı şeridi ve sahillerimizde belirli belirsiz yerlerde iskele kurulamayacak. Ruhsatsız, ruhsat ve eklerine aykırı yapılmış, yapım amacına aykırı kullanılan iskeleler için yıkım işlemleri uygulanacak'' dedi.

Bakan Kurum, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, sahilleri koruyarak geleceğe taşımak, kıyılarda plansız ve düzensiz biçimde kurulan iskele ve görüntü kirliliğine son vermek için hazırladıkları düzenleme ile sahillerde güneşlenme ve dinlenme iskelelerinin yer seçimi kurallarını belirlediklerini kaydetti.  Bakan Kurum, artık kıyı şeridi ve sahillerde belirli belirsiz yerlerde iskele kurulmayacağını belirterek, "Denize girmenin ve kıyıda dinlenme imkânının bulunmadığı, kayaların yoğun olduğu kıyılarda iskele yapılabilecek. Yeni iskeleler geri dönüşüme müsait, çevreye duyarlı malzemelerden olacak. İskele üzerinde dinlenme amaçlı kapalı alan oluşturulamayacak, kıyının kamuya açık kullanımı engellenmeyecek ve ticari faaliyet amacıyla kullanılmayacak. Ruhsatsız, ruhsat ve eklerine aykırı yapılmış, yapım amacına aykırı kullanılan iskeleler için yıkım işlemleri uygulanacak. Cennet vatanımızda bizlere emanet edilen tabiat varlıklarımıza en iyi şekilde sahip çıkmak temel vazifemiz. Kıyılarımızı, sahillerimizi ve denizlerimizi el birliği ile koruyacağız" dedi.

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DHA

Etiketler sahillere iskele yasağı otel işgal deniz murat kurum
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