Bakan Nebati: Borsamız 17 yılın en güçlü rallisini geride bıraktı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Sermaye piyasalarımız her geçen gün güven tazeliyor, geleceğe güvenle bakıyor. Borsamız haftayı dolar bazında 17 yılın en güçlü rallisi ile geride bıraktı, 3.521,38 puan ile haftayı sonlandırdı" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati sosyal medya hesabı üzerinden önemli mesajlar paylaştı. Bakan Nebati, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sermaye piyasalarının geleceğe güvenle baktığını belirtirken, "Türkiye'nin üretimi ve ihracatı arttıkça reel sektör güçleniyor. Borsamızdaki yükselişin temelinde ekonomimizin artan üretimi ve istihdam kapasitesi yatıyor." ifadelerini kullandı.

Hazine Ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin Twitter'dan yaptığı paylaşım şu şekilde:

"Sermaye piyasalarımız her geçen gün güven tazeliyor, geleceğe güvenle bakıyor. Borsamız haftayı Dolar bazında 17 yılın en güçlü rallisi ile geride bıraktı, 3.521,38 puan ile haftayı sonlandırdı.

BIST 100 endeksi 2 aydır rekor üstüne rekor tazeliyor. Öyle ki, bu yükseliş, Temmuz 2005’ten bu yana en güçlü ralliye işaret ediyor.

Borsa İstanbul, halka açık şirketlerimiz ve yatırımcılarımız açısından her geçen gün daha da cazip hale geliyor. Bugün gelinen noktada, Sermaye Piyasamız 29 milyonu aşkın yatırımcı ve 56 milyonu aşan hesap sayısıyla, 4,8 trilyon TL’ye ulaşmış durumda.

Kamudaki sözleşmeli personel için kadro umudu! Tarih belli oldu; yer değiştirme, yemek yardımı ve görevde yükselme...

Yerli ve yabancı yatırımcılarımız, şirketlerimizin bilançolarına, sermaye yapılarına ve karlılıklarına güveniyor, sermaye piyasalarına her geçen gün daha çok yatırım yapıyor."