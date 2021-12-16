Bakan Nebati'den asgari ücret açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, asgari ücretle ilgili bugün açıklama yapılacağını belirterek ''Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada enflasyon karşısında ezdirilmeyen bir oranı hep beraber görmüş olacağız'' dedi.

Türkiye'nin gözü asgari ücret zammı için yapılan son toplantıya çevrilmişken hükümet kanadından açıklama geldi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, milyonlarca işçinin beklediği asgari ücret zammıyla ilgili yeni bir açıklama yaptı.

Nebati, “Asgari ücretlerle ilgili bugün açıklama yapılacak. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da enflasyon karşısında ezdirilmeyen bir oranı hep beraber görmüş olacağız” dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, Türkiye'de yıllık enflasyon yüzde 21,31 oranında arttı. Ancak Enflasyon Araştırma Grubu'ndan bilim insanları, enflasyonun yüzde 58.65 olduğunu belirtiyor.

Asgari ücretin bugün saat 15.00’te Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor.