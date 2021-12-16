  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Bakan Nebati'den asgari ücret açıklaması

Bakan Nebati'den asgari ücret açıklaması

Bakan Nebati'den asgari ücret açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, asgari ücretle ilgili bugün açıklama yapılacağını belirterek ''Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada enflasyon karşısında ezdirilmeyen bir oranı hep beraber görmüş olacağız'' dedi.

Türkiye'nin gözü asgari ücret zammı için yapılan son toplantıya çevrilmişken hükümet kanadından açıklama geldi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, milyonlarca işçinin beklediği asgari ücret zammıyla ilgili yeni bir açıklama yaptı.

Nebati, “Asgari ücretlerle ilgili bugün açıklama yapılacak. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da enflasyon karşısında ezdirilmeyen bir oranı hep beraber görmüş olacağız” dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, Türkiye'de yıllık enflasyon yüzde 21,31 oranında arttı. Ancak Enflasyon Araştırma Grubu'ndan bilim insanları, enflasyonun yüzde 58.65 olduğunu belirtiyor.

Asgari ücretin bugün saat 15.00’te Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor.

 

Asgari ücrette karar günü geldi çattı! Son toplantının saati belli olduAsgari ücrette karar günü geldi çattı! Son toplantının saati belli olduEkonomi
Asgari ücret görüşmelerinde ''kriz'' iddiası! Rapor krizi mi yaşanıyor ?Asgari ücret görüşmelerinde ''kriz'' iddiası! Rapor krizi mi yaşanıyor ?Güncel

 

Etiketler hazine ve maliye bakanlığı asgari ücret
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Hortum silip attı... Felaket bölgesinden kuşbakışı inanılmaz görüntüler!
Morgda 100 cesede cinsel istismarda mide bulandıran detaylar
Ahmet Hakan'dan Bakan Nebati'ye: ''Yapmayın bunu Sayın Bakan, yapmayın''
Merkez Bankası faiz kararını açıklıyor
Ünlü anketçi Kemal Özkiraz: ''Bu anketler çok iyimser, AK Parti'nin oyu %20''
Otomobil stokçularının vurgun yöntemi deşifre oldu
Maskeli sihirbaz ağızları açık bırakan gösterisinin sırrını açıkladı
Faiz kararı öncesi dolar, euro ve altından rekor üstüne rekor
Muhalefet ''ömür boyu siyaset yasağı'' için anlaştı
İsmail Balaban ve İlayda Şeker ayrıldı mı? Kafa karıştıran paylaşım