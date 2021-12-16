Erdoğan 2022 yılı asgari ücreti açıkladı: 4.250 TL

Milyonlarca çalışanın, ailesinin ve iş verenlerin merakla beklediği asgari ücret zammı belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücreti 4.250 TL olarak açıkladı, ayrıca asgari ücretten alınan damga ve gelir vergileri de kaldırıldı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2022 yılında uygulanacak asgari ücreti belirleme çalışmaları sona erdi. İlk toplantısını 1 Aralık'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda, ikinci toplantısını 7 Aralık'ta Türk-İş'in, üçüncü toplantısını 9 Aralık'ta Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun (TİSK) ev sahipliğinde yapan komisyon, dördüncü kez toplandı. İşçilerin en az 4 bin TL olarak belirlenmesini istediği ve yaklaşık 7 milyon kişiyi ilgilendiren ve dolaylı olarak 30 milyona yakın kişiyi etkileyecek olan asgari ücrette zam kararını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı.

YENİ ASGARİ ÜCRET 4.250 TL

Daha önce asgari ücret zammı ile ilgili "bugüne kadar olmuşun çok fevkinde bir artış yapacağız" diyen Erdoğan 2022 yılında asgari ücretin minimumda 4.250 TL olarak belirendiğini duyurdu.

Erdoğan söz konusu artışın son 50 yıldaki en yüksek artış olduğunu ifade etti.

Böylelikle asgari ücretteki artış yüzde 50,44 oldu.

VERGİLER KALDIRILDI

Erdoğan ayrıca işverenlere de destek olabilmek için asgari ücretten alınan gelir ve damga vergisinin de kaldırıldığını açıkladı.

Erdoğan bu vergi kararıyla birlikte işverenlerin 450 TL'lik ilave yükten kurtarıldığını söyledi.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET NET 2 BİN 825 LİRA

2021 yılı asgari ücreti, bekar bir işçi için aylık brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak uygulanıyor.

YILLARA GÖRE ASGARİ ÜCRET

2013 ASGARİ ÜCRET: 1 Ocak-773 TL, 1 Temmuz-803 TL

2014 ASGARİ ÜCRET: 1 Ocak-846 TL, 1 Temmuz-891 TL

2015 ASGARİ ÜCRET: 1 Ocak-949TL, 1 Temmuz-1000 TL

2016 ASGARİ ÜCRET: 1300 TL

2017 ASGARİ ÜCRET: 1404 TL

2018 ASGARİ ÜCRET: 1603 TL

2019 ASGARİ ÜCRET: 2 bin 20 TL

2020 ASGARİ ÜCRET: 2 bin 324 TL

2021 ASGARİ ÜCRET: 2 bin 825 TL

İLK AÇIKLAMA BAKAN BİLGİN'DEN

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önce ilk açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den geldi. Bilgin "Uzun zamandır merak edilen asgari ücretle ilgili çalışmalarımızı tamamladık. Kararımızı verdik. Biz de bu süreçte özellikle komisyondaki katkılarıyla işveren sendikalarımıza işçi sendikalarımıza teşekkür ediyoruz" dedi. TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol da, "Devletimiz en iyisini yapabilmek için çalışıyor. Bizim bakış açımız da çok net. Çalışan olmadan işveren olmaz" dedi.

İşte Erdoğan'ın açıklamaları:

Aziz milletim, değerli işçi ve işveren temsilcileri, kıymetli basın mensupları sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bilindiği gibi bir sonraki yılın asgari ücreti her yılın aralık ayında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızın nezaretinde belirlenmektedir. Nasıl bu yıl aralık ayında başında başladıysak önümüzdeki yılın yine aralık ayında işçi işveren bir araya gelmek suretiyle yine çalışmalarını sürdürecekler ve seçim öncesi görüşmelerle seçime gideceğiz.

Bugün gerçekleştirilen 4. toplantı ile nihali aşamaya gelinmiştir. Komisyon asgari ücretin 4 bin liranın üzerinde olması yönünde çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığımıza görüş bildirmiştir.

Gerek işçi gerek işveren kesimini temsilen taraflar çok farklı bir anlayış içerisinde özveri ile bu süreci işlettiler.

"Asgari ücret 4 bin 250 lira"

2022 yılında asgari ücretin en alt rakamı 4 bin 250 lira olarak uygulanacaktır.

Çalışanın evli olmasına ve çocuk sayısına göre bu rakam değişecektir. Asgari ücret artışı yüzde 50 seviyesinde gerçekleşmiştir. Yeni asgari ücretin çalışanlarımıza işverenlerimize ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.

Bu artışla çalışanlarımızı fiyat artışları karşısında ezdirmeme kararlılığımızı ortaya koyduğumuza inanıyorum. Elbette çalışanlarımız çok daha fazlasını hak ediyor.

Türkiye büyüdükçe güçlendikçe imkanları arttıkça bundan çalışanlarımız da hak ettikleri payı alacaklardır. Burada bir şeyi özellikle ifade etmek istiyorum. Kimse ne işveren üzerinden ne de çalışan işçi üzerinden herhangi bir spekülasyona girmemeli. Bunların da istismarını yapmamalı. Yani yok geçmişte dolar şuydu, doların o olduğu dönemden dolar üzerinden hesap yaparak asgari ücreti tespit etmek gerekir tarzı yaklaşımlar bir defa bu ülkenin çalışan işveren bu noktadaki istismarından başka birşey değildir. Bunlara sormak lazım sizin geçmişinizde acaba siz Türk lirasının olduğu bu ülkede dolarla mı çalıştırıyordunuz bu insanları. Bizim paramız bellidir o da Türk lirasıdır. Yeni ekonomi programımızda önceliğimizi istihdamı korumak ve gelişmesi olduğunu tekrar söylüyoruz.

Asgari ücrette vergi kaldırıldı

Aziz milletim, asgari ücrette tarihi bir artışı gerçekleştirirken bunun işveren üzerindeki yükünü azaltacak adımları atmayı ihmal etmedik. Asgari ücretin vergiden muaf tutulması tartışmaları yaşanmıştır. Yeni düzenleme ile on yıllardır konuşulan bu özlemi hayata geçiriyoruz. Yılbaşından itibaren asgari ücretten alınan gelir vergisi ile damga vergisini kaldırıyoruz. İşveren kesimini böylece 450 liralık bir yükten de kurtarmış oluyoruz. Asgari ücrette tarihi bir artış yaparken bunun işveren üzerindeki maliyetini 450 lira aşağı çekmiş oluyoruz.

TOPLANTI ÖNCESİ NELER YAŞANDI ?

''Enflasyon karşısında ezdirilmeyen bir oran''

Asgari ücrete ilişkin açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ise, ''Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada enflasyon karşısında ezdirilmeyen bir oranı hep beraber görmüş olacağız'' diye konuştu.

İşçiler 4 bin liraya işaret etmişti

Asgari ücret toplantısının ikincisi Türk-İş ev sahipliğinde yapılmıştı.

Toplantı öncesinde konuşan Türk-İş Genel Başkanı kamuoyunda dile getirilen rakamların altına evet demenin mümkün olmadığını söyledi.

Atalay, "TÜİK temsilcisi kusura bakmasın. Enflasyon yüzde 21 deniyor ama temel gıdalara gelen zamlar ortada. Arzumuz önümüze hemen bir rakam gelmesi ve konuyu bağlamamız." diye konuştu.

Atalay daha sonra basına yaptığı açıklamalarda 4 bin liranın altına evet demenin mümkün olmayacağını belirtmişti.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor. Bakanlıktaki ilk toplantının ardından Komisyon, işçi, işveren ev sahipliğindeki toplantıların ardından son toplantısını tekrar bakanlıkta yapıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor.

Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.