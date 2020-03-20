Bakan Pakdemirli: At yarışları ertelendi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli corona virüs sonrası Türkiye'nin gıda stoğu yeterliliği ile ilgili, "Hazırlıklıyız, Gıda stokları yeterli. Et, balık, tavuk, yumurta stoklarımız yeterli" dedi.

BUGÜN HESAPLARA YATIYOR

Pakdemirli, "Türkiye'nin et ihtiyacının dörtte üçü hazır" ifadelerini kullandı. Çiftçilere destek ödemelerini duyuran Pakdemirli, "Ödemeler bugün saat 18.00'den sonra hesaplarda olacak" dedi.

81 İLDE TÜM İLÇELERDE DENETİM SEFERBERLİĞİNE BAŞLIYORUZ

Pakdemirli, "365 gün denetimimiz devam ediyor. Bugünden başlamak üzere 81 ilde denetimlerimiz yeniden başlıyor. Rehberlik ve eğitim amaçlı denetim başlatıyoruz. Belediyelerimiz de yapıyor. Ancak 81 ilde tüm ilçelerde denetim seferberliğine başlıyoruz" açıklamasında bulundu.

Bakan Pakdemirli at yarışlarının ertelendiğini de açıkladı.