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Bakan Şimşek: ''Vatandaşımız şikayet etmekte haklı''

Bakan Şimşek: ''Vatandaşımız şikayet etmekte haklı''
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, katıldığı canlı yayında ''Vatandaşımız hayat pahalılığından şikayette haklı.'' dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, tv100'de gazeteciler Erdoğan Aktaş ve Cansu Canan Özgen'in gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Hayat pahalılığından şikayet eden vatandaşları haklı bulduğunu belirten Bakan Şimşek, köklü bir çözüm için çabaladıklarını ifade etti. 

Bakan Şimşek, ''Vatandaşımız hayat pahalılığından şikayette haklı. Enflasyon adaletsiz bir vergi gibidir. Özellikle sabit ve dar gelirlileri vurur. Enflasyon en büyük kötülüktür. Mutlaka enflasyonla mücadele edilmelidir. Vatandaşımız müsterih olsun, köklü bir çözüm peşindeyiz. Bütün dünyada mücadele bir zaman alıyor. Pandemi sonrası Avrupa ve Amerika'da da enflasyonda artış görüldü. Yüzde 9-10'lara çıkan enflasyonu 2-3'e düşürmeleri 3 yıldan fazla süre aldı. Enflasyondaki düşüş sürecek.'' ifadelerini kullandı. 

Etiketler hazine ve maliye bakanlığı mehmet şimşek canlı yayın enflasyon hayat pahalılığı
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