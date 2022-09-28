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Bakan Yanık duyurdu: 500 bin TL kaynak aktarıyoruz

Bakan Yanık duyurdu: 500 bin TL kaynak aktarıyoruz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Ardahan depremine ilişkin, vatandaşların acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanması için 500 bin TL kaynak aktardıklarını duyurdu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Ardahan’da meydana gelen depreme ilişkin, “27 Eylül’de Ardahan’da meydana gelen deprem sonrası vatandaşlarımızın acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanması için 500 bin TL kaynak aktarıyoruz” ifadelerini kullandı.

"İLK ETAPTA HANE BAŞINA 3 BİN TL"
Deprem nedeniyle konutlarından tahliye edilen vatandaşları yalnız bırakmayacaklarını belirten Bakan Yanık, “Konutlarından tahliye edilen vatandaşlarımıza ilk etapta hane başına 3 bin TL olmak üzere acil destek sağlıyoruz. Hane zarar tespitlerinin ardından hane eşyası ve hane yapım-onarım desteklerini de Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımız aracılığıyla gerçekleştireceğiz” dedi. 

Etiketler derya yanık kaynak
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