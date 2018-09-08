Bakanlıktan ikinci el araç satışıyla ilgili açıklama

Ticaret Bakanlığı, ortaöğretim ve yükseköğretim kurumlarının motorlu kara taşıtı ticareti ile ilgili alanlarından veya bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olanların mesleki yeterlilik belgesinden muaf tutulduğunu bildirdi.



Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in 08.09.2018 tarihli ve 30529 sayılı Resmi Gazetede yayımlandığı belirtildi. Yönetmelik ile mesleki yeterlilik belgesi şartına istisna getirildiği ifade edilerek, "Ortaöğretim ve yükseköğretim kurumlarının motorlu kara taşıtı ticareti ile ilgili alanlarından veya bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olanlarda mesleki yeterlilik belgesi şartının aranmayacağına dair düzenleme yapılmış ve bu mezuniyet belgelerine sahip olarak ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenler ile işletmede pazarlama ve satış personeli olarak çalıştırılanlar mesleki yeterlilik belgesinden muaf tutulmuştur" denildi.



"Ekspertiz raporunda yer alması gereken hususları belirleme görevi Türk Standartları Enstitüsü’ne (TSE) verilmiştir ve ekspertiz raporuna ilişkin yeni düzenlemeler getirilmiştir" ifadelerine yer verilen açıklamada şunlar kaydedildi:



"İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretinde düzenlenmesi zorunlu olan ekspertiz raporlarının belirli standartlar dahilinde oluşturulması ve asgari unsurlarında yeknesaklık sağlanması amacıyla bu raporlarda yer alması gereken hususlara TSE tarafından belirlenecek standartta yer verilmesi öngörülmüş; ayrıca, ekspertiz raporu düzenleyecek işletmelere bu raporları beş yıl süreyle saklama yükümlülüğü getirilmiştir. Diğer taraftan, TSE hizmet yeterlilik belgesine sahip işletme sayısını ve taşıt türleri itibarıyla ekspertiz hizmetinin yaygınlaşmasını dikkate alarak ekspertiz raporu alma zorunluluğu bulunan ikinci el motorlu kara taşıtı türlerini belirleme yetkisi Ticaret Bakanlığına verilmiştir."



Açıklamada, arazi taşıtları için ekspertiz raporu düzenletme yükümlülüğü getirtildiği ve bu taşıtların garanti kapsamına alındığı bildirilerek, bu sayede tüketicilerin yaşadığı mağduriyetlerin önüne geçilmesinin hedeflendiği kaydedildi. Ayıplı mal ve hizmetlere ilişkin hükümlerin ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretine konu taşıtlar için de uygulanabilmesinin önü açıldığı aktarılan açıklamada, "Yapılan düzenleme ile 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun ayıplı mal ve hizmetlere ilişkin hükümlerinin ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretine konu taşıtlar hakkında da uygulanabilmesi sağlanmıştır. Ekspertiz raporu düzenletme yükümlülüğünün yerine getirilmesi için işletmelere ilave süre tanınmıştır. Ülke genelinde yeterli sayıda işletmeye TSE hizmet yeterlilik belgesi verilebilmesini ve bu sayede ekspertiz raporu düzenletme yükümlülüğünün yerine getirilmesinde aksama yaşanmamasını teminen yönetmeliğin ilgili maddesinin yürürlüğü 01.04.2019 tarihi olarak belirlenmiştir" denildi.

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