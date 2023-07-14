Belediyeden işçilerine seyyanen zam müjdesi

Tokat'ın Turhal ilçesinde belediye tarafından Hak İş Sendikasına bağlı işçilere seyyanen zam yapıldı.

Tokat'ın Turhal Belediyesinde işçilere yapılan seyyanen zam yüzleri güldürdü.

Turhal Belediyesi’nde işçilere zam oranı belli oldu. Hak İş Sendikasına bağlı işçilerle Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler’in vardığı anlaşma yüzleri güldürdü.

Normal şartlarda memur endeksi yüzde 17,5 olan zam oranı Başkan İlker Bekler’in inisiyatifi ile arttı. Başkan Bekler, zammın üzerine 8.077 TL seyyanen zam verdi. Belediyedeki 78 işçiden kadrolu olup da en düşük alanın maaşı 27 bin liraya ulaştı.

"İŞÇİLERİMİZİN HAKLARINI GÖZETEN BİR ANLAŞMAYA VARDIK"

İşçi maaşlarını 27 bin liraya çıkaran antlaşma sonrasında açıklama yapan Turhal Belediye başkanı İlker Bekler Turhal için gece gündüz beraber çalıştıkları mesai arkadaşlarını enflasyon canavarına ezdirmemek için gayret gösterdiklerini belirterek,

"Hak İş Sendikasına bağlı işçilerimizle yaptığımız toplu sözleşme görüşmelerinde işçilerimizin haklarını gözeten bir anlaşmaya vardık. Normal şartlarda memur endeksindeki zam oranı yüzde 17,5 iken, işçilerimizin maaşlarına yüzde 17,55 zam ve 8.077 TL seyyanen zam verdik. Böylece en düşük kadrolu işçi maaşı 27.000 lira bandına geldi.

Bu zam karar ile birlikte Turhal için gece gündüz birlikte çalıştığımız mesai arkadaşlarımızı enflasyon canavarına ezdirmeyeceğiz ve Turhal Belediyesi olarak, çalışanlarımızın haklarını gözetmeye devam edeceğiz" dedi.

"EN DÜŞÜK KADROLU İŞÇİ MAAŞI 27.000 LİRA BANDINA GELDİ"

Hak İş Sendikası Tokat İl Başkanı Resul Demir ise, Turhal Belediyesindeki toplu sözleşmede imzayı atan taraflardan biri olarak mutluluklarını dile getirdi ve “Turhal Belediye Başkanlığı ile sendikamız arasında mevcut sözleşmemizdeki zamların haricinde Belediye Başkanımızın kendi inisiyatifi ile yüzde 17.55 zam üzerine 8077 TL seyyanen zam verildi. Böylece en düşük kadrolu işçi maaşı 27.000 lira bandına geldi.

Başta değerli Başkanımız İlker Bekler Bey olmak üzere Başkan Yardımcılarımıza, emeği geçen tüm yöneticilerimize teşekkür ediyoruz. Darısı inşallah Turhal Belediyesi şirketimize. Tüm arkadaşlarımıza hayırlı olsun" diye konuştu.