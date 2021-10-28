Benzine 25 kuruş indirim geldi

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası, (EPGİS) benzinin litre fiyatına bugünden itibaren geçerli olmak üzere 25 kuruş indirim yapıldığını duyurdu.

EPGİS'ten yapılan açıklamada, 28/10/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, benzinde 25 KRŞ/LT pompa satış fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir" denildi.

Buna göre, benzinin litresi İstanbul'da 8,67 liradan 8,42 liraya, İzmir'de 8,75 liradan 8,50 liraya, Ankara'da 8,74 liradan 8,49 lirayaindi.

ARKA ARKAYA ZAM GELMİŞTİ

Benzine küresel petrol fiyatları ve dolardaki hareketliliğin etkisiyle arka arkaya zam gelmişti. Söz konusu zamların 86 kuruşluk kısmı pompaya yansırken, 23 kuruş eşel mobilden karşılanmıştı. Benzinin litre fiyatına dün 28 kuruş, önceki gün de 44 kuruş pompaya yansıyacak şekilde artış yapılmıştı. Eşel mobil sistemindeki desteğin sona ermesiyle birlikte gelen bütün fiyat hareketleri pompaya yansımaya başlamıştı.

EŞEL MOBİL SİSTEMİ 2022'DE DE DEVAM EDECEK

Öte yandan 2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda akaryakıt ürünlerine uygulanan eşel mobil sisteminin 2022 yılında da devam edileceği kaydedildi.

2021 yılında ÖTV gelirinin toplam vergi geliri içindeki payının yüzde 20’nin altına ineceği kaydedildi. 2022 yılında ise ÖTV payının yüzde 17.4 olarak hesaplanıyor. Petrol ve doğalgaz ürünlerinden elde edilen ÖTV tahsilatının bütçede öngörülen hedefin 44.5 milyar lira altında kalarak 31.2 milyar lira olması bekleniyor.

Eşel mobil sistemi akaryakıtta maliyet kaynaklı fiyat artışının, pompa fiyatına yansımaması amacıyla ÖTV’den karşılanmasını öngörüyor.