BİM, topraksız tarım şirketini satın aldı

Perakende marketler zinciri BİM, topraksız tarım usulüyle domates üreten Bircan Fide’yi bünyesine kattı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın gıda enflasyonundan sorumlu tuttuğu beş büyük zincir marketten biri olan Birleşik Mağazalar AŞ (BİM), yeni bir şirket satın aldı.

Şirket, Afyon’da jeotermal seralarda topraksız tarım usulü ile domates üreten Bircan Fide’nin tamamını 51,3 milyon lira bedelle satın aldığını duyurdu.

Bircan Fide’nin 700 dönüm arazi üzerinde 100 bin metrekare kapalı sera alanı bulunuyor.

Söz konusu payların kapanış işlemlerinin dün itibariyle tamamlandığı da Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada yer aldı.