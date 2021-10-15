  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. BİM, topraksız tarım şirketini satın aldı

BİM, topraksız tarım şirketini satın aldı

BİM, topraksız tarım şirketini satın aldı

Perakende marketler zinciri BİM, topraksız tarım usulüyle domates üreten Bircan Fide’yi bünyesine kattı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın gıda enflasyonundan sorumlu tuttuğu beş büyük zincir marketten biri olan Birleşik Mağazalar AŞ (BİM), yeni bir şirket satın aldı.

 Şirket, Afyon’da jeotermal seralarda topraksız tarım usulü ile domates üreten Bircan Fide’nin tamamını 51,3 milyon lira bedelle satın aldığını duyurdu.

Bircan Fide’nin 700 dönüm arazi üzerinde 100 bin metrekare kapalı sera alanı bulunuyor.

Söz konusu payların kapanış işlemlerinin dün itibariyle tamamlandığı da Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada yer aldı.

 

Etiketler bim topraksız tarım tarım tarım şirketi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bensu Soral’dan boşanma açıklaması
Esra Erol'da canlı yayın bitti ortalık fena karıştı
Putin'den kadın gazeteci için olay sözler
Bülent Ersoy çocuk mu aldırdı ? 46 yıllık iddianın aslı ortaya çıktı
Kar yağışını özleyenlere güzel haber! Rekor yağış geliyor
Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran Osmanlı sorusu
Türkiye'nin milli uçağı için saati 1000 TL’ye ''yabancı'' mühendis aranıyor
AK Partili isimden vatandaşın cebini yakan zamlar için tepki çeken açıklama
Depoları fulleyin! Benzin ve motorine bu gece tam 41 kuruş zam geliyor
Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti