Bir kripto para borsası daha patladı! 250 milyon TL'lik vurgun iddiası

Türkiye'de kripto para vurgunlarına bir yenisi daha eklendi. 15 bin üyesi bulunan Bitexnova'da yatırımcıların paralarını çekemediği iddia edildi. 250 milyon TL'den fazla yatırımın bulunduğu borsa hakkında yüzlerce şikayette bulunuldu.

Son 1 ayda 1 trilyon dolar eriyen kripto paralar, sermayesi güçlü olmayan borsaların batmasına da sebep oluyor. Türkiye'de Thodex ve Vebitcoin gibi batan şirketlere yenilerinin ekleneceği tahmin ediliyor.

Özellikle sermayesi Türkiye'de bulunmayan ve merkezi yurt dışında olan borsalar alarm veriyor.

Sabah gazetesinin haberine göre, son bir haftadır 15 bin Türk yatırımcısı bulunan Bitexnova borsasından alım satım yapılamıyor. Bir hafta önce Bitexnova olarak bilinen sitenin adını Bitexova olarak değiştirmesi kullanıcılar tarafından korkuya neden oldu.

Sosyal medya ve internette yüzlerce şikayette bulunan yatırımcılar, para çekimi ile ilgili bir muhatap bulamadıklarını ve paralarının battığını iddia ediyorlar. Sadece bu borsada Türk yatırımcıların 250 milyon TL'den fazla parasının bulunduğu tahmin ediliyor.

SİTE KAPANIRSA HERKES BATAR

Uzmanlar, merkezi Türkiye'de olmayan ve sermayesine güvenilmeyen kripto borsalarına yatırım yapılmaması konusunda uyarıyor. Merkeziyetsiz yapısı sebebiyle yatırımların bir anda buhar olabileceğini belirten uzmanlar "Yasa dışı bahis sitelerinde yaşanan aynı durum kripto borsalarda da yaşanıyor. Nasıl ki, yurt dışı merkezli bir site üzerinden bahis yaptığınızda kazandığınız ikramiyeyi alamama durumu varsa, aynı şey bu tür kripto borsalar için de geçerli. Sitenin kapanması durumunda kimseye ulaşamıyorsunuz" dedi.

Sabah