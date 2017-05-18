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  2. Ekonomi
  3. 18 Mayıs 2017 14:53

Bodrum'a turist akını

Muğla’nın Bodrum ilçesinde limana demirleyen 265 metrelik lüks yolcu gemisinden 2 bin 719 yolcu indi.

Bodrum'a turist akını
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Yunanistan’ın Mikonos Adası’ndan gelen 265 metre uzunluğundaki Malta bandıralı ’Mein Schiff 2’ isimli yolcu gemisi, ilçeye hareketlilik getirdi. Bodrum Limanı’na demirleyen gemide bin 910 turist ve 809 personel bulunduğu öğrenildi. Gemiden günübirlik ayrılan turistler ve personel, Bodrum sokaklarını gezerek bol bol alışveriş yaptı. Binlerce kişinin bir anda ilçeye giriş yapması esnafın da yüzünü güldürdü.
Devasa gemiyi gören vatandaşlar ise fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi. Gemi yanaşma iskelesine gelen gemiden inen turistlerin çoğunluğunun Alman olduğu öğrenildi. Bin 910 turistle ilçeye gelen geminin bu yıl ilk kez Bodrum’a geldiği öğrenildi.

Gemiden inen turistler Bodrum’u çok beğendiklerini ifade etti. Esnaflar ise gemilerin ilçeye hareketlilik getirdiğini açıkladı.








İHA

turist , bodrum , yolcu gemisi