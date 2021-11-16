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Borsa İstanbul rekora doymuyor

Borsa İstanbul rekora doymuyor

Borsa İstanbul'da rekor üstüne rekor kıran BIST 100 endeksi, güne yüzde 1,13 artışla 1.721,79 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 19,29 puan ve yüzde 1,13 değer kazanarak 1.721,79 puana yükseldi. Endeks böylece, açılışta tarihinin en yüksek seviyesini gördü.

Bankacılık endeksi yüzde 5,66 artarken, holding endeksi yüzde 0,08 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok kaybettiren yüzde 0,62 ile finansal kiralama, faktöring oldu. BIST 100 endeksi, dün yüzde 3,91 artarak kapanış rekorunu 1.702,49 puana taşıdı.

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Etiketler borsa istanbul bist 100 endeksi
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