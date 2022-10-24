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Borsa İstanbul'da yeni rekor: 4000 eşiği test edildi

Borsa İstanbul'da yeni rekor: 4000 eşiği test edildi
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BIST 100 endeksi, güne rekor açılışla başlamasının ardından günün ikinci yarısında, tüm zamanların en yüksek seviye rekorunu 4001 puana yükseltti.

Borsa İstanbul, günün ikinci yarısında 4001,40 puanla rekor seviyeyi gördü.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 1,29’luk 50,80 puan artmıştı. Saat 16:00 itibarıyla endeksteki yükseliş 1,65'e ulaştı. Toplam işlem hacmi 40 milyar lirayı geçti.

BİST 100 gün başlangıcında 3.966,64 puanla en yüksek açılış rekorunu kırmıştı.

Etiketler Borsa İstanbul eşit
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