Borsa İstanbul'dan kaçan kaçana! Yatırımcı sayısı giderek azalıyor

Halka arz furyasıyla yatırımcı rekoru kıran Borsa İstanbul'da rüzgar tersine döndü. Yatırımcı sayısı 435 bin 429 kişi azalırken, pay senedi piyasa değeri de 520 milyar lira azaldı.

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verileri 22 Aralık Cuma günü hisse senedi piyasalarındaki toplam yatırımcı sayısının 25 Aralık Pazartesi kapanışta 435 bin 429 kişi azaldığını ortaya koydu.

Veriler toplam pay senedi piyasa değerinin de 520 milyar lira azaldığını gösterdi.

Hisse senedi piyasalarında dalgalı seyir, son çeyrekte borsaya alternatif yatırım araçlarının güçlenmesiyle sürerken, yılın son haftasında ise yabancı yatırımcıların Noel tatili Borsa İstanbul'da işleri zora soktu.

Haftanın ilk işlem gününde ağır kayıp yaşayan endekslerdeki hareket yatırımcı sayısı ile pay senedi piyasa değerini de olumsuz etkiledi.

GÜNLÜK KAYIP 520 MİLYAR LİRAYA ULAŞTI

Ekonomim'in MKK verilerine dayandırdığı habere göre 22 Aralık günü pay senedi piyasalarında yatırımcı sayısı 8 milyon 486 bin 149 iken 25 Aralık Pazartesi kapanışta bu rakamın 8 milyon 50 bir 720’ye düştüğüne işaret etti.

Bu, bir günde 435 bin 429 yatırımcının hisse senedi piyasasından çıktığını gösteriyor. Pay senedi piyasa değeri de 22 Aralık Cuma günü 10.13 trilyon lira büyüklüğündeyken pazartesi kapanışta 9.61 trilyon liraya indi. Bu bir günlük kaybın 520 milyar liraya ulaştığının göstergesi.

MKK verilerine göre hisse senedi yatırımcı sayısı 31 Ekim itibariyle 8.56 milyon ile rekor seviyeye ulaştı.

Kasım sonunda bu rakam 8.22 milyon kişiye gerilerken 22 Aralık itibariyle 8.05 milyona düştü. Bir günde yaşanan ağır kaybın yanı sıra iki ay sonunda da yarım milyon kişi hisse senedi piyasasından çıktı.

Eylül sonunda pay senedi piyasa değeri 11.28 trilyon lira iken yine kasım sonunda 10.65 trilyon liraya indi. 25 Aralık itibariyle ise bu rakam 9.61 trilyon liraya kadar geriledi.

Ağustos sonunda pay senedi piyasa değeri 9.59 trilyon lira seviyesinde bulunuyordu. 25 Aralık itibariyle ağustos sonuna geri dönüldü. O dönem yatırımcı sayısı ise 6.26 milyon kişi seviyesinde idi.