Bu belediyede asgari ücret 10 bin 300 lira oldu

Osmaniye Belediyesi'nde imzalanan toplu iş sözleşmesine göre, en düşük personel maaşı 10 bin 300 lira oldu.

Osmaniye Belediyesi, Hizmet İş ve Öz Güven Sendikaları arasında varılan mutabakat sonucu imza altına alınan toplu iş sözleşmesine göre yaklaşık yüzde 100 yapılan zamla en düşük personel maaşı 10 bin 300 lira oldu. Toplu iş sözleşmesinde göre daha önce olmayan tediye, 6772 sayılı kanun çerçevesinde 52 gün olarak ve ayrıca yılda iki defa verilen 10+10 günlük ikramiye yükseltilerek 25+25+5 olarak belirlendi. Aynı şekilde daha önce olmayan kıdem zammı 2018 yılı itibariyle geriye dönük olarak sözleşme dahiline alınırken belediye personellerinin maaşlarıyla birlikte hesaplarına yatan çocuk parası, yakacak yardımı gibi kalemlerin yanı sıra günlük yemek parası brüt 75 TL olarak açıklandı. Ayrıca yevmiye 300 TL olarak belirlenen taban ücrete her yıl yüzde 30 oranında zam eklenerek işçi maaşlarına yansıtılacak. Tüm sosyal hak ücretlerine toplu iş sözleşmesi çerçevesinde yıllık ücret artışları tutarında artış yapılacak ve asgari ücrete gelen zamlar baz alındığında personel maaşlarının asgari ücretin altında kalması halinde asgari ücretin brüt miktarına yüzde 15 daha eklenerek personel maaşının asgari ücret altında kalmaması sağlanacak.

Kasım ayı maaşını yeni sözleşmeye göre 25 günlük ikramiye ile birlikte zamlı olarak hesaplara yatırılacağı müjdesini veren Belediye Başkanı Kadir Kara, “İmzaladığımız toplu iş sözleşmesinin mesai arkadaşlarım, kıymetli aileleri, belediyemiz ve Osmaniye’miz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Değerli arkadaşlarım, bugünlere geldiysek sizler sayesinde geldik. Bunu asla unutacak birisi değilim. Belediye personeli benim yüreğimde sakladığım özel bir değerimdir. Göreve geldiğimiz ilk gün söz vermiştik. Çalışanımızın hakkını ödemeden hiçbir iş yapmam diye. Bugünde bu sözümdeyim sonuna kadar da bu sözümdeyim. Toplu iş sözleşmemizin hepinize hayırlı olması diliyor, en kalbi sevgilerimi sunuyorum. Kim ne derse desin sizler benim kalbimdesiniz ve evlatlarımsınız” dedi.

Hizmet İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Celal Yıldız ise, “Mutlulukla özlediğimiz bir tabloyu Osmaniye Belediyesi’nde birlikte yaşıyoruz. Bütün samimiyetimle söylüyorum en hızlı, en kolay, en güzel toplu sözleşme mutabakatına şahit oldum. Bu sebeple belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Belediye başkanımızı takdir ediyorum. Çalışanlarımız için çok güzel bir sözleşme imzalandı. Toplu sözleşmenin imzalanmasında emeği geçen bütün arkadaşlarımıza, bilhassa sayın başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.



İmza törenine Belediye Başkanı Kadir Kara’nın yanı sıra Hizmet İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Celal Yıldız, Öz-Güven Sen Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Sipahi, Hizmet-iş Osmaniye Şube Başkanı Kadir Çenet, Hak-iş Osmaniye İl Başkanı Mustafa Kemal Taş, İMAR A.Ş. yöneticileri, Belediye Başkan Yardımcıları ile belediye personeli katıldı.