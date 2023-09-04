Bu bir ilk: TÜİK'in enflasyon verisi ENAG'ı geçti
TÜİK'in açıkladığı enflasyon verisi Enflasyon Araştırma Grubu'nun (ENAG) açıkladığından fazla çıktı.
Türkiye İstatistik Kurumu'na (TÜİK) göre tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 58,94, aylık yüzde 9,09 oldu.
Akademisyenlerin ve ekonomistlerin oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) verilerine göre ise aylık enflasyon yüzde 8,59; yıllık enflasyon ise yüzde 128,05 olarak hesaplandı.
Böylece aylık enflasyon verisinde TÜİK'in verdiği rakam ENAG'ın verdiği rakamdan fazla oldu.
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