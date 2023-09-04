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Bu bir ilk: TÜİK'in enflasyon verisi ENAG'ı geçti

Bu bir ilk: TÜİK'in enflasyon verisi ENAG'ı geçti
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TÜİK'in açıkladığı enflasyon verisi Enflasyon Araştırma Grubu'nun (ENAG) açıkladığından fazla çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu'na (TÜİK) göre tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 58,94, aylık yüzde 9,09 oldu.

Akademisyenlerin ve ekonomistlerin oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) verilerine göre ise aylık enflasyon yüzde 8,59; yıllık enflasyon ise yüzde 128,05 olarak hesaplandı.

Böylece aylık enflasyon verisinde TÜİK'in verdiği rakam ENAG'ın verdiği rakamdan fazla oldu.

ENAG, Ağustos 2023 enflasyon rakamlarını açıkladıENAG, Ağustos 2023 enflasyon rakamlarını açıkladıEkonomi
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Etiketler tüik enag enflasyon
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