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ENAG, Ağustos 2023 enflasyon rakamlarını açıkladı

ENAG, Ağustos 2023 enflasyon rakamlarını açıkladı
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ENAG'ın verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi Ağustos ayında yüzde 8.59 arttı.

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) Ağustos ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. 

Buna göre, Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Ağustos ayında %8,59 arttı. E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı %128,05 olarak gerçekleşti. 2023 yılı, Ocak-Ağustos dönemi enflasyon oranı ise %83,96 oldu.

ENAG'a göre, TÜİK alt grupları gösterge olarak alındığında en az aylık artış %3,08 ile Giyim ve Ayakkabı en fazla
yükseliş ise %26,12 ile Sağlık kaleminde gerçekleşti.

ENAG, Ağustos 2023 enflasyon rakamlarını açıkladı - Resim : 1

ENAG, Ağustos 2023 enflasyon rakamlarını açıkladı - Resim : 2

ENAG, Ağustos 2023 enflasyon rakamlarını açıkladı - Resim : 3

ENAG, Ağustos 2023 enflasyon rakamlarını açıkladı - Resim : 4

Etiketler enag ağustos enflasyon rakamları tüketici fiyat endeksi
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