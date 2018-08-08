Bu takside hizmette sınır yok !

Hükümetin ÖTV ile ilgili düzenlemesi sayesinde aracını yenileme imkanı bulan taksicilerden biri de Elazığ'da yaşayan 38 yaşındaki Nuri Özen oldu. Özen hayalini kurduğu hafif ticari aracı satın alıp, taksi haline getirerek, müşterilerine daha konforlu ve güvenli seyahat imkanı sunuyor.

Aracında mini televizyon, oyun konsolu, su ısıtıcısı, kablosuz internet erişimi bulunan, geniş müzik arşivi ile seyahat imkanı veren Özen, müşterilerine hayalini kurduğu tüm hizmeti veriyor.

"Aklımda olan bütün projeleri bu araçta topladım"

Özen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 10 yıldır taksicilik yaptığını, daha iyi hizmet vermek için yenilikleri her zaman takip ettiğini söyledi.

Müşterilerine farklı hizmetler sunmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Özen, "Bu kapsamda ilk olarak aracımı değiştirdim. Sonra taksime televizyon taktırdım, kablosuz internet bağlattım. Aracıma tablet ve sıcak soğuk ikramlıklar koydum." dedi.

Yaptığı yeniliklerin çevresindekiler ve müşterileri tarafından olumlu karşılandığını aktaran Özen, bundan dolayı hizmet seviyesini sürekli yükselttiğini kaydetti.

Özen, "Taksiciliğe başladığımdan beri aklımdaki ve hayalimdeki tek araç buydu. Devletimiz indirim yaptıktan sonra aklımda olan bütün projeleri bu araçta topladım, hizmete dayalı bir iş yaptım." diye konuştu.

"Evdeki rahatlık takside de mevcut"

Bu proje ile taksicilik sektörüne farklı bir bakış açısı kazandırmaya çalıştığına da işaret eden Özen, aracını müşterilerinin konforuna göre dizayn ettiğini aktardı.

Özen, şöyle konuştu:

"İşimde kaliteyi ve hizmeti en üst düzeyde tutabilmekten mutluyum. Evdeki rahatlık takside de mevcut. Müşteri yorgunsa arka koltuğumuz 45 ya da 60 derece açıyla açılıyor. Müşteri dilerse uyuyabilir, kitap okuyabilir, film izleyebilir. Hangi müziği dinliyorsa içerideki LED ışık sistemini ona göre ayarlayıp, müşterimizin dinlenmesini sağlıyoruz. Müşterimizin morali bozuk ise hiç onu sohbet ile yormadan arka kabini kapatıyoruz. Telefonla müşterimizle iletişim haline geçiyoruz. 3 boyutlu film için gözlük de bulunduruyoruz."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın taksicilere "Kaliteli hizmet verin, dürüst ve güvenilir olun" dediğini belirten Özen, "Ben de bu mantıkla böyle bir proje yaptım. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımız Elazığ'a geldiği zaman aracımda misafir ederek hizmetlerimi göstermek isterim." dedi.

"Böyle hizmet vereni daha önce görmedim"

Özen'in müşterilerinden üniversite öğrencisi Mertcan Özmen, Türkiye'nin birçok yerini gezdiğini ama böyle bir uygulamayı ilk kez gördüğünü söyledi.

Sunulan hizmetten memnun olduğu için Özen'in daimi müşterisi olduğunu dile getiren Özmen, "Araç içinde ders çalışma imkanım oluyor, oyun oynayabiliyorum. Soğuk içecek ikramı var. Aracın içi her zaman temiz. İşini gerçekten severek yapıyor. Sınava giderken tercih ediyorum. Sehpaları kullanıyoruz, okula giderken ders çalışıyor, tekrar yapıyoruz. Böyle hizmet vereni daha önce görmedim." ifadelerini kullandı