Bütçede tarihi açık!

Merkezi Yönetim bütçe dengesi, haziran ayında 219,6 milyar TL, faiz dışı dengesi ise, 182,3 milyar TL açık verdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, merkezi yönetim bütçesi Haziran'da 219,6 milyar TL ile rekor düzeyde açık verdi.

Bütçe dengesi mayıs ayında 118,9 milyar TL fazla vermişti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre Haziran'da faiz dışı denge 182,3 milyar TL açık verdi. Mayıs ayında faiz dışı fazla 221,6 milyar TL olmuştu.

Bütçe harcamaları 487,9 milyar TL oldu, mayıs ayında 549,4 milyar TL olan bütçe gelirleri ise haziranda 268,2 milyar TL’ye geriledi.

Bütçe dengesi ilk yarıda ise 483,2 milyar TL açık verirken, faiz dışı açık bu dönemde 208 milyar TL olarak gerçekleşti.