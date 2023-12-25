Çalışan emekliye 5 bin lira ikramiyede geri sayım! Tarih belli oldu

Çalışan emekliye 5 bin lira ikramiye ödenmesine ilişkin düzenlemede tarih belli oldu.

Çalışan emeklilere 5 bin TL ikramiyenin ne zaman ödeneceği merak ediliyor.



TBMM Genel Kurul'unda 11 Aralık'ta başlayan bütçe görüşmeleri bugün sona erecek.

Ekonomim'de yer alan habere göre, 26 Aralık Salı günü çalışan emeklilere bir defaya mahsus 5 bin lira ödenmesi ile ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren torba kanun teklifinin görüşmelerine devam edilecek.

Bütçe görüşmelerinden önce 43 maddesi kabul edilen 86 maddelik teklifin, diğer maddeleri ele alınacak.

ERDOĞAN'IN İMZASIYLA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

86 maddelik torba yasa ile beraber 5 bin TL emekli ikramiyesi düzenlemesi 2023 yılı içerisinde Meclis Genel Kurulu'nda oylanacak ve yasalaşacak.

Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Böylece SGK, SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı olmak üzere ödemeler için uygulamaya geçecek.

ÇALIŞAN EMEKLİYE İKRAMİYE NE ZAMAN ÖDENECEK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çalışan emeklilere de bir defaya mahsus 5 bin lira ödenmesine ilişkin şunları kaydetmişti:

"Kanun teklifi Meclis'te kabul edilip, Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra ödemeleri iki gün içinde yapacak şekilde hazırlıklarımızı tamamladık."