15 bin emekli astsubayın maaşı artacak

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin subayı, astsubayı, uzman erbaşı ve kuvvet komutanlıklarıyla bir bütün olduğunu belirten Bakan Akar, “Subay ve astsubay et ve tırnak gibidir, ayrım yapılması imkansızdır. Gece gündüz, kıtada, operasyonlarda tüm görevlerde beraberler” diye konuştu. Bütünün bir parçası astsubayları olmazsa olmaz olarak nitelendiren Akar, şöyle dedi:

DERECE, KADEME

“Astsubaylarımızın özlük haklarıyla ilgili önemli çalışmalar yaptık. Tüm personelin özlük haklarında 400 lira artış oldu. Gelen talepler arasında rütbe yaş haddinin 55’ten 60’a çıkarılması var. Bir diğer konu ise derece ve kademe konusu. Bu konudaki çalışmalarımız da sürüyor. Gazi astsubaylarımızdan 40 yaşını doldurmayanlara statü geçişleri için ilave hak verildi. Ayrıca sadece emekli astsubaylarımızı hedef alan, onların özlük haklarını iyileştirmeyi amaçlayan bir çalışma içindeyiz.”

UZMAN ÇAVUŞLARA

Bakan Akar, uzman erbaşların özlük haklarıyla ilgili de önemli çalışmaların yapıldığını belirtti ve ekledi: “Sözleşme sürelerinde yaşanan sıkıntılarla ilgili çalışıyoruz. Uzmanlarımıza orduevi konusunda yeni bir çalışma başlattık. Ankara ve İzmir’de bir İstanbul’da ise iki tane olmak üzere uzmanlarımıza orduevi yapılması konusunda çalışmalarımız sürüyor.”

EMEKLİ MAAŞINDA 700 LİRAYA VARAN ARTIŞ

Astsubaylarla ilgili gündemde olan düzenleme hakkında bilgi veren temad medya danışmanı emekli astsubay dede ersel aksu şunları söyledi: “astsubayların başlangıç derecesinde yapılacak düzenleme ile özellikle 2’nci derecenin 3’üncü kademesindeki ‘emekli astsubayların’ maaşı yaklaşık 700 lira artacak. bu düzenlemeden 13 bin emekli astsubay faydalanacak. aynı şekilde 3’üncü derecenin 3’üncü kademesindeki astsubaylar da kademe artışı ile 2’nci dereceye yükselecek ve maaşlarında iyileştirme olacak. derece ve kademesi bu şekil yükselen emekli astsubayların maaşındaki en düşük artış 200 lira olacak.”

Dede ersel aksu, astsubayların en büyük sorunun tazminat olduğunu, emekli astsubayların hiçbir ad altında tazminat almadığını, emeklilikte maaşlarının yüzde 50 civarında düştüğünü özellikle emeklilikte maaş düşüklüğünün giderilmesi gerektiğini belirtti.

BEDELLİ SÜREKLİ HALE GELİYOR

Milli Savunma Bakanlığı’nın hazırladığı taslağa göre:

■ Üniversite mezunlarının gidebildiği kısa dönem askerlik kalkacak.

■ Askere gidenler sigortalanacak ve 600 TL’ye kadar maaş alacak.

■ İhtiyaç fazlası olduğu sürece bedelli askerlik uygulaması devam edecek.