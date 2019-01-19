2019 yılı stajyer maaşları belli oldu

Türkiye'de milyonlarca üniversite ve lise öğrencisi firmalarda staj yapıyor. Staj bazı okullarda zorunlu... Bazı firmalar için de stajyer çalıştırma zorunluluğu var. Mesleki eğitim kapsamında olan ve 10 ve 10'dan fazla çalışanı bulunan işletmelerde öğrencilere staj yaptırılması gerekiyor. Buna göre de çalışan sayısının yüzde 5'i kadar sayıda stajyer bulundurma zorunluluğu var.



ASGARİ ÜCRETE GÖRE MAAŞ



Stajyerlere ödenecek ücretler firmadaki çalışan sayısına ve geçerli asgari ücrete göre belirleniyor. Stajyerlere asgari geçim indirimi hariç net asgari ücretin yüzde 30'u kadar maaş ödenmek zorunda. Bu tutarın üzerinde ödemede sınır yok. Ancak bundan az maaş verilemiyor. Bu yıl için stajyerlere ödenmesi gereken en az ücret 548,70 TL oldu. Stajyer ücretinden herhangi bir vergi kesintisi yapılmıyor.



DESTEK KAÇ LİRA?



Stajyerlerin maaşlarının bir bölümünü devlet karşılıyor. Mesleki eğitim gören veya stajyer öğrencilere ödenebilecek en az ücretin 20'den az çalışanı olan işletmeler için üçte ikisi, 20 ve üzerinde çalışanı olan işletmeler için üçte biri devlet tarafından karşılanıyor.Mesleki eğitim gören veya staj yapan öğrencilerin ücretleri her ayın 10'una kadar banka yoluyla ödenmesi gerekiyor.



2019 yılı için devlet katkısı çalışan sayısı 20'den az olan işyerleri için ödenen maaşın 3'te ikisi; 20'den fazla çalışanı olan işyerlerinde ise maaşın 3'te 1'i kadar olacak. Yani devlet 20'den az çalışanı olan işyerlerinde stajyer başına 365 lira 82 kuruş, 20'den fazla çalışanı olan işyerlerinde stajyer başına 182 lira 91 kuruş ödeme yapacak.



* Stajyere ödenecek ücret: 2.020,40 (Asgari ücret) - 191,88 (AGİ) X % 30 = 548,70 TL

* Devlet katkısı (20 ve fazla personel): 548,70 X 1/3 = 182,91 TL

* Devlet Katkısı (20'den az personel): 548,70 X 2/3 = 365,82 TL



SÜRE 3 YIL UZADI



Söz konusu devlet katkısı ve stajyer ücretlerinin süresi de Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 3 yıl uzatıldı. Karara göre, ücretin, 20'den az personel çalıştıran işletmeler için üçte ikisi, 20 ve üzerinde personel çalıştıranlar için üçte biri devlet tarafından ödenecek. Bu katkının ödenmesine ilişkin süre, 2018- 2019 eğitim ve öğretim yılından itibaren üç yıl uzatıldı.