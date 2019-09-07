2019'da ölen işçi sayısı bini geçti

Çalışma ve iş güvenliği uzmanlarına göre tedbir alındığı takdirde önlenebilir olan iş cinayetleri hükümete yapılan tüm çağrılara rağmen engellenmiyor. Yurt genelinde işçiler, çifçiler, çocuklar iş cinayetlerinde yaşamını yitirmeye devam ediyor.

Ocak ayında en az 159 işçi, şubatta en az 127, mart ayında en az 114 işçi, nisanda en az 153, mayısta en az 164, haziranda en az 131, temmuzda en az 178 ve ağustosta en az 148 işçi olmak üzere; Türkiye’de 2019 yılının ilk sekiz ayında en az 1174 işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi.

148 emekçinin 119’u ücretli (işçi ve memur), 29’u kendi nam ve hesabına çalışanlardan (çiftçi ve esnaf) oluştu. Ölenlerin 12’sinin kadın işçi, 136’sının erkek işçi olduğu öğrenildi. Kadın işçi cinayetleri tarım, taşımacılık ve sağlık işkollarında meydana geldi.

14 ÇOCUK İŞÇİ CAN VERDİ

Yedisi 14 yaş ve altında olmak üzere on dört çocuk işçi iş cinayetlerinde can verdi. Çocuk işçi cinayetleri tarım, metal, konaklama ve belediye işkollarında yaşandı.

İş cinayetlerinde 11 de mülteci/göçmen işçi de yaşamını yitirdi. Mülteci/göçmen işçilerin 9’u Suriyeli, 1’i Polonyalı ve 1’i Ukraynalı olduğu tespit edildi.

EN FAZLA İŞ CİNAYETİ TARIM VE İNŞAATTA

Ölümler en çok tarım, inşaat, taşımacılık, metal, enerji, madencilik ve konaklama/eğlence işkollarında yaşandı. Geçen aylardan farklı olarak tarımda ücretli ölümleri arttı: Bu ay tarımda ölenlerin en az yüzde 60’ının ücretli, yüzde 40’ının ise çiftçi olduğu belirtildi.

SERVİS KAZALARI CAN ALIYOR

En fazla ölüm nedenleri sırasıyla trafik/servis kazası, ezilme/göçük, kalp krizi, elektrik çarpması, yüksekten düşme, zehirlenme/boğulma, nesne çarpması/düşmesi ve intihar olarak kayda geçti.



