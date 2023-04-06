4 ilde öğretmenler için yeni yer değişikliği hakkı

Asrın felaketinin yerle bir ettiği Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illerinde görev yapan kadrolu öğretmenlere yaz döneminde, il içinde isteğe bağlı yer değişikliği hakkı verildi.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, il içinde isteğe bağlı yer değişikliğinde, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illerinde görev yapan adaylığı kaldırılmış olan kadrolu öğretmenlerin 30 Eylül 2023 tarihi itibarıyla bulundukları eğitim kurumlarında üç yıllık çalışma süresini tamamlamış veya tamamlayacak olmaları gerekiyor.

Başvurular, 6-10 Nisan tarihleri arasında MEBBİS üzerinden elektronik başvuru formu doldurularak yapılacak ve sistem 10 Nisan Pazartesi günü saat 16.00'da kapanacak.

Atamalar, tercih ve hizmet puanı üstünlüğüne göre gerçekleştirilecek, 12 Nisan tarihinde ilgili valiliklerce gerçekleştirilerek ilan edilecek.

Görevden ayrılma ve göreve başlama işlemleri ise 16 Haziran tarihi itibarıyla yapılacak.