Açlık sınırı 2 bin 438 liraya yükseldi

Korona virüsü salgını döneminde yüzbinlerce çalışan, kapanan işyerleri nedeniyle işsiz kalırken, hayat pahalılığı da sürekli olarak artmaya devam ediyor.

Açlık ve Yoksulluk Sınırı/Mayıs 2020 araştırmasının sonuçlarını açıklayan Türk-İş, düşük gelirlilerin temel harcaması olan gıdada fiyat artışlarının hız kesmediğini, mutfak enflasyonunun yüzde 14,8 olarak gerçekleştiğini duyurdu.

Konfederasyondan yapılan yazılı açıklamada, salgının, başta dar ve sabit gelirli kesimler olmak üzere tüm toplumu olumsuz etkilediği belirtildi.

İŞSİZLİK VE DÜŞÜK GELİR EN ÖNEMLİ SORUN

Ekonomik ve sosyal alanda özellikle işsizlik ve düşük gelir veya gelirsizliğin, en önemli sorun olduğu ifade edilen açıklamada, şu değerlendirmelere yer verildi:

“Bu dönemde sosyal politika uygulaması olarak ‘temel gelir’ önem kazanmıştır. Yoksullara yönelik destek geliri uygulaması ile birlikte merkezi ve yerel yönetimlerin yaptıkları yardımlar yaygınlaştırılmıştır. Burada temel sorun, yoksullara yönelik yapılan yardımların, temel ihtiyaçları ne ölçüde karşılayabildiğidir. Yoksul kesimin harcamaları gıda ağırlıklıdır. Dört kişilik bir ailenin sadece gıda için yapması gereken harcama tutarı net asgari ücretin üzerindedir.”

Türk-İş’in mayıs ayı araştırmasının sonuçlarına yer verilen açıklamada, 4 kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarının (açlık sınırı) bu ay 2 bin 438 lira olduğu ifade edildi.

Gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarının ise (yoksulluk sınırı) 7 bin 942 lira 17 kuruş olduğu aktarılan açıklamada, bekar bir çalışanın “yaşama maliyeti”nin aylık 2 bin 961 lira 13 kuruş olarak hesaplandığı belirtildi.