AK Parti'den ''EYT''liler için yeni tarih: ''Müjdemizi açıklayacağız!''

Türkiye 2023 yılında yapılacak seçimlere dolu dizgin koşarken, kamuoyunda en çok merak edilen konulardan biri olan Emeklilikte Yaşa Takılanlar için gözlerin çevrildiği AK Parti'den yeni bir açıklama geldi.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar hakkında konuşan AK Parti Çankırı Milletvekili ve Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, EYT mağdurları için yaptığı açıklamada tarih verdi. EYT'lilerin şu anda içinde bulunduğu durumun 2002 öncesi yasaya dayandığını söyleyen Akbaşoğlu, EYT ile ilgili durumun çalışma programlarının içerisinde yer aldığını belirtti.

Akbaşoğlu, “İnşallah 2022 yılı içerisinde EYT’lilerle ilgili de ne yapacağımızın müjdesini, Çalışma Bakanımızla beraber paylaşacağız.” ifadelerini kullandı.

EYT hakkında konuşan ve tarih veren Muhammed Emin Akbaşoğlu, şöyle konuştu:

“EYT diye kavramsallaştırılan bir yapılanma söz konusu. Bunun özü, AK Parti iktidarından önceye denk geliyor, 2002 senesi. Hem prim hem de yaşınızı doldurmanız ile beraber emekli olabilme hakkının size verildiği 1999 yılına ait bir kanuni düzenleme mevcut. Bugün de geçerliliği devam ediyor.

EYT yapılanmasında olan değerli kardeşlerimiz bu konuda bir yaklaşım sergileyerek daha önceki düzenlemelere göre kendilerine yaşın isabet ettiğini daha fazla çalışarak emekli olabileceğini ifade ederek, ben primimi doldurup şu yaşa geldikten sonra emekli olabileyim şeklinde yaklaşımlarını ortaya koyuyorlar.

Biz toplumun bütün kesimlerinin taleplerini dinleyen ve onlara çözüm üreten bir durumdayız. AK Parti olarak biz bir sıralama ilan ettik. Bu sıralama çerçevesinde tüm bu sorunların çözüme kavuşacağını belirtmek isteriz. EYT’li kardeşlerimizin durumu çalışma programımızın içerisinde yer alıyor. İnşallah 2022 yılı içerisinde EYT’lilerle ilgili de ne yapacağımızın müjdesini, Çalışma Bakanımızla beraber paylaşacağız.”